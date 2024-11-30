攝影師不藏私「iPhone16拍攝教學」　最推調色盤2步驟拍偽出國大片

記者蘇晟彥／台中報導

蘋果 29 日邀請攝影師紀映光不藏私分享，在台中街頭手把手教學，透過iPhone16在攝影風格中新增的「調色盤」輕鬆拍出偽出國大片。紀映光表示，這次新增的調色盤可以更凸顯主題的立體感，再透過iPhone相機內建、調好參數的「5x」進行拍攝，在台灣就能輕鬆拍出「偽出國大片」。

▼透過iPhone16新增的「調色盤」等功能，每個人都可以在街頭輕鬆拍出偽出國大片。（圖／記者蘇晟彥攝／iPhone 16 Pro）



▼擁有9年拍照經驗的紀映光，近年開始轉用手機進行拍攝，在自己的社群媒體常分享使用iPhone 16拍攝的奇蹟美照。

有9年攝影經驗的紀映光，從婚紗拍攝、商業照，到近期的旅遊攝影，在社群平台習慣po出美照的他，時常吸引超過萬名粉絲按讚，原先都使用單眼的他，因為本身是哈雷迷，想要紀錄在飆速的瞬間，但礙於相機有時候稍嫌笨重，所以選擇轉向使用手機方便紀錄瞬間，也讓他從此無法回頭，一頭栽進使用iPhone拍攝出奇蹟美照的旅程。

他分享，攝影是一個「減法」的學問，將畫面中不重要的東西一一刪除，與大家習慣每次拍照就是「有點貪心」，想要把所有場景通通拍下來，反而會造成背景比較雜亂，所以他習慣使用iPhone相機內建、調好參數的「5x」進行拍攝，再選擇好主題、將背景的雜物一一消去後，接著就是「調色盤」上場的時候，他自己最推薦「金色」、「琥珀色」及「戲劇化」三種風格，可以依據當下的環境、或是個人喜好做選擇，透過這些簡單的步驟，每個人都能成為專業攝影師，輕鬆拍出大片等級的瞬間。

▼調色盤可以輕鬆調出喜歡的色調，輕鬆製造美照。（圖／紀映光授權提供／iPhone 16 Pro Max）



▼（圖／紀映光授權提供／iPhone 16 Pro Max）



▼（圖／紀映光授權提供／iPhone 15 Pro Max）



紀映光也完全不藏私，分享自己在iPhone上相機功能的相關設定以及自己一些使用iPhone 16拍照後的小技巧，第一個就是在近期更新到iOS 18過後，陸陸續續有一些AI功能可以使用，像是相片編輯中的「清除」，就可以將拍攝過程中一些不必要的物品給刪掉；在相機設定上，自己也會開啟RAW檔保存，這樣在事後進後製的過程中，有更多的調整空間；不過他也強調，其實最好的方式還是在拍攝前就先將顏色調好是最好的事情。

最後他也分享，雖然自己是攝影師，但還是認為不一定要用到單眼才能拍出美照，透過方便攜帶的手機，可以更自在的紀錄很多旅行的瞬間，像是他近期就開始透過iPhone 16 Pro Max拍攝自己在國外的感動，但大家必須要熟悉手機的各項功能，只要對於細節夠了解，每個人都可以輕鬆在台灣就拍出「偽出國大片」。

紀映光IG／Threads／Facebook

▼更新到iOS18 之後，相片也可以透過「清除」將一些不必要的物件抹去。



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