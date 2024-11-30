台南勞工局志工榮獲績優志工　志工團隊服務方案與志工服務攝影獎傳捷報

▲台南市勞工育樂中心舉辦「2024年台南市績優志工暨績優團隊表揚活動」，由市長黃偉哲親自出席頒獎肯定各領域傑出志工。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



台南市長黃偉哲自上任以來，積極推動「希望家園」施政目標，致力於讓台南成為一個有情、有愛、有溫度的城市，30日於台南市勞工育樂中心舉辦「2024年台南市績優志工暨績優團隊表揚活動」，由市長黃偉哲親自出席頒獎肯定各領域傑出志工。

社團法人台南市勞工志願服務協會與該協會理事長梁志男，獲得2024年「志工團隊服務方案成果展」與「志工服務攝影成果展」佳作；另勞工志工共計28人榮獲台南市志願服務績優獎勵金、銀、銅質獎項肯定，榮獲金質獎的志工計有黃東明、鍾金利、邱美慧、王惠珠、謝金碧、陳明光、陳淑容、鄭淑芬、李峯男等9名；銀質獎志工計有黃麗錡、陳順郎、郭國仁、黃秀鳳、邱淑冠、陳明清、鄭茵、吳麗琴等8名；銅質獎計有陳信成、陳銘泉、黃明華、蔡朝安、郭秋風、李美芬、郭明元、杜文寶、黃美華、趙惠萍、蔡淑莉等11名。

社團法人台南市勞工志願服務協會與該協會理事長梁志男、獲金質獎志工陳明光擔任志工的經驗分享，期望透過他們的分享能吸引更多朋友一起加入志工行列。

本日除了表揚獲選績優志工及團隊外，另透過成果展示方式，分享台南市推展志願服務的成果，宣揚志願服務理念，鼓勵社會大眾重視志願服務工作。社團法人台南市勞工志願服務協會與該協會理事長梁志男獲得「志工團隊服務方案成果展」與「志工服務攝影成果展」佳作也將於本日角逐最佳人氣作品獎。

勞工局王鑫基局長向長期投入志願服務的勞工志工致上最深的感謝，並表示志願服務不僅能讓人充滿希望、綻放熱情，更是讓公益資源延伸至更多角落的最佳途徑。透過志工夥伴的共同努力，公益行動得以創造出更有意義的生命服務價值，讓愛與善的力量傳遞至台南每一個需要的角落。志工們的無私奉獻與熱心參與，使台南成為充滿溫馨祥和的希望家園。