找回自信連結光明　基隆Podcast分享助視障者重返社會

▲基隆Podcast分享助視障者重返社會。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

視覺是人類與外界互動的重要橋樑，但對於視障者而言，這座橋卻充滿挑戰。本周「基隆Podcast」邀請視力協助員初庭瑩（初初），以視協員的角度深入分享她在協助視障者方面的經歷和感悟，期待社會能夠對視障者提供更多的包容與支持。初庭瑩表示，作為視力協助員，她的使命是確保視障朋友能安心步出家門，重新與社會建立聯繫。

初庭瑩表示，許多視障朋友由於視力限制，外出時面臨諸多風險，而家人常因工作繁忙而難以全程陪伴，導致他們往往選擇留在家中，與外界隔絕。作為視力協助員，她的使命是確保視障朋友能安心步出家門，重新與社會建立聯繫。談到視力協助員的訓練過程，初初分享了協助視障朋友的「四字訣」問、拍、引、報。這些動作看似簡單，實則需要耐心與細心。在矇眼訓練中，初初深刻體會到視障者的處境，例如用餐時不知道夾到什麼食物，或上下樓梯時因看不到環境而感到恐懼。這些經歷讓她更理解視障者面對的日常挑戰，也更加珍惜能協助他們的機會。

▲基隆市府發言人余治明（左）、視力協助員初庭瑩（右）。

初初特別提到基隆市政府推行的「路平政策」及「口述電影活動」，對視障者的生活帶來的深遠影響。她指出，路面平整對於視障朋友外出至關重要，任何微小的路面不平整都可能成為視障者行動的障礙。而「口述電影活動」則讓她驚豔，透過細膩的描述，視障朋友能夠完整感受電影情節，甚至在活動中與其他參與者分享觀影心得，展現出歡樂與自信。

初庭瑩在節目的最後表示，希望透過她的分享，讓更多人了解視障者的世界，並投入協助他們的行列。她相信，只要社會各界持續努力，視障者也能享受無障礙、充滿溫暖的生活。

主持人余治明在節目中指出，市長謝國樑於今年7月推出的「視障者外出陪伴服務」，每周提供三次、每次兩小時的專人陪伴，這一服務旨在支持視障者更好地融入社會。這不僅展示了基隆市對視障者的深切關懷，也讓社會大眾更加了解視障者的需求。