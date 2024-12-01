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「床的世界」總座51歲跌倒驟逝！醫示警1情況：死亡率近100%

床的世界總經理陳俊傑離世，享年51歲。（圖／翻攝自臉書／陳俊傑）

▲床的世界總經理陳俊傑離世，他在11月29日都還在努力上傳工作影片。（圖／翻攝自臉書／陳俊傑）

圖文／CTWANT

興櫃公司「床的世界」昨（11月30日）在證交所發布重訊，公告總經理陳俊傑辭世，享年51歲，其家屬事後也透露，陳俊傑疑是爬樓梯時不慎跌倒，撞到頭部導致顱內出血，送醫急救無效身亡。此前，衛福部立台中醫院曾指出，嚴重的顱內出血常合併有腦水腫及腦壓過高的情形，並因而導致生命危險。

陳俊傑是床業家族第二代，直到11月29日都還在努力上傳工作相關影片。在陳俊傑過世消息傳出後，他的弟弟陳三傑也在臉書表示，哥哥因爬樓梯時失足跌倒、撞到頭部，導致顱內出血，送醫搶救不治，「離開我們去當天使了」。

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衛福部立台中醫院曾在官網衛教，顱內出血，依解剖位置，可分為硬腦膜上腔出血、硬腦膜下腔出血、蜘蛛網膜下腔出血及腦出血。嚴重的顱內出血常合併有腦水腫及腦壓過高的情形，並因而導致生命危險；但顱內出血若未合併有腦水腫及高腦壓的狀況,則大多數病患可順利復原。

台中醫院接著指出，分析受傷原因，以交通事故最常見，其次是跌落。而患者的年齡層，則是青壯年者居多，嚴重頭部外傷存活下來的病患，幾乎都有不同程度的身心障礙。

台中醫院提到，顱內出血常見的症狀，包括頭痛、頭暈、嘔吐、記憶喪失、偏癱、昏迷等等，其治療分成藥物治療及手術治療。

台中醫院說明，輕微顱內出血的患者大多可順利復原，嚴重顱內出血患者，即使經過手術治療，仍有許多患者復原不理想。一般說來，昏迷指數介於9至15分的患者，復原情形較理想，而昏迷指數介於3至8分的患者，即使能存活，也會產生嚴重的功能障礙，如植物人狀態、肢體癱瘓、心智功能受損等等。

台中醫院強調，在各種不同類型的外傷性顱內出血中，最嚴重者應屬急性硬腦膜下腔出血，而嚴重外傷性顱內出血的患者中，其出血類型最常見的也是急性硬腦膜下腔出血。急性硬腦膜下腔出血的死亡率達50至90%，若患者同時因其他疾病而服用抗凝血劑，則死亡率高達90至100%。

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