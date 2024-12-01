陳傑憲10年前合體曹佑寧！「同框唱歌」畫面曝　另一人身份超大咖

▲蘇智傑、曹佑寧、陳傑憲曾出現在樂團MP魔幻力量〈我們的主場〉「為中華隊加油篇」特別版MV中。（圖／翻攝自YouTube／相信音樂BinMusic）

圖文／CTWANT

台灣隊日前奪下世界棒球12強賽冠軍，讓全台民眾為之狂歡，其中「台灣隊長」陳傑憲就不斷被挖出過往歷史。就有網友發現，他曾在舞台上熱唱頑童MJ116的〈辣台妹〉，更曾與曹佑寧、蘇智傑合唱過樂團MP魔幻力量的〈我們的主場〉，吸引大批網友誇讚「還有什麼是隊長不會的」、「可以請他唱跨年嗎」。

2021年，陳傑憲在「獅吼音樂祭」上，與林子豪組成「豪傑再憲」，演唱頑童MJ116的〈辣台妹〉，2人不僅台風穩健，還會跟台下觀眾互動、炒熱氣氛，看起來相當專業。

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不僅如此，2016年，「豪傑再憲」也和蘇智傑、林志賢組成「小獅隊」，在「統一獅草地音樂會」上一起合唱「小虎隊」的〈紅蜻蜓〉；2019年，則是在「搖擺季」表演張敬軒的〈只是太愛你〉。

除此之外，還有網友發現，樂團MP魔幻力量在2014年推出新曲〈我們的主場〉，被選為當年21U世界盃棒球賽的主題曲，更為此製作了「為中華隊加油篇」的特別版MV，而當時有著「中華隊三帥」稱號的陳傑憲、蘇智傑、曹佑寧就穿著棒球服裝在鏡頭前熱唱，青澀模樣也讓鄉民們笑翻。

看見陳傑憲有趣的過往花絮，網友們也紛紛留言表示，「看完12強來看四爺唱歌，希望能再唱一次」、「2024的12強被帶回來的」、「傑憲好可愛哈哈」、「還有什麼是隊長不會的」、「跨年可以請他們嗎？」「帥、打全壘打、找老婆、爸媽的驕傲、顧小孩現在又給我饒舌，可以放過台灣的男人嗎？」

值得注意的是，世界棒壘球總會（WBSC）10年前主辦首屆「U21世界盃」，中華隊在總教練郭李建夫的帶領下，以9：0完封日本隊，也是其中蘇智傑與曹佑寧則分別獲得得分王及外野手的個人獎項；在今年，陳傑憲則1人包攬了MVP、最佳外野手、最佳防守球員和打擊王。

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