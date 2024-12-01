男捷運上「忘情吞雲吐霧」！畫面曝...友嗆：刪掉不然提告

▲男子在高雄捷運上公然抽菸。（圖／Threads／@fen.2_6）

圖文／CTWANT

太誇張！有民眾昨（30）日拍下一名男子在高雄捷運車廂內抽菸，並指出這名男子後續還將菸頭直接丟在車廂地板；另一名目擊者則說，該男子很快就被警察抓下車。

一名網友拍下男子在捷運上抽菸的畫面，直呼「超扯欸！在捷運抽菸，無言了。」並指出地點是在高雄捷運車廂內，後續男子還將煙頭丟在地板上。網友見狀表示，「現在坐捷運也要隨身攜帶滅火器了嗎」、「很明顯故意來鬧事的，按車上的通話檢舉」、「竟然沒任何人利用車廂裡的緊急通話器通報嗎」、「高雄人真的很糟糕，有人在捷運上抽菸已經很過份，居然還一個個袖手旁觀。」

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畫面曝光後，有一名網友在留言區自稱是該男子的朋友，並要求原PO刪除影片，「雖然你碼掉臉，但這應該是我朋友XX或XX，他們菸癮常常會壓不住，請刪掉不然就提告。」

此外，有不少網友質疑為何當下乘客都沒通報高捷，另一名目擊者在留言區表示，「我在對面超傻眼，還好很快（男子）就被警察押下車了，警察還問他是不是有吃會精神恍惚的東西。」

衛福部曾宣導過，請吸菸者不要在禁菸場所吸菸。依菸害防制法第15條規定，不得於大眾運輸工具、計程車、遊覽車、捷運系統、車站及旅客等候室吸菸，違者，可處新台幣2千元至1萬元罰鍰。

「大眾捷運法」第50條亦規定，於大眾捷運系統禁菸區內吸菸；或於禁止飲食區內飲食，嚼食口香糖或檳榔經勸阻不聽，或隨地吐痰、檳榔汁、檳榔渣，拋棄紙屑、煙蒂、口香糖、瓜果或其皮、核、汁、渣或其他一般廢棄物，可處新臺幣1500元以上7500元以下罰鍰。因此，違反「菸害防制法」及「大眾捷運法」於捷運系統內吸菸，應依菸害防制法規定，裁處2千元至1萬元罰款。

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