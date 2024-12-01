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回憶假球案！周思齊曝「遭黑道架走」留陰影：擔心會不會被活埋

日前才引退的中信兄弟周思齊。（圖／侯世駿攝）

▲日前才引退的中信兄弟周思齊。（圖／CTWANT）

圖文／CTWANT

2024年世界12強棒球賽台灣拿下隊史首座世界冠軍，讓過去中職假球案再度被翻出來討論。日前才引退的中信兄弟周思齊回憶，那時候風聲鶴唳，曾在飯店被黑道帶出去過，也曾穿著球衣就被架出去上黑頭車，對他洗腦。

被問到有沒有萌生放棄棒球？周思齊日前在《昶詠會客室》網路節目回應，假球事件那年就想放棄了，「你們比較年輕，應該沒有感受到那時候的氣氛，那時候是風聲鶴唳，連出門就是會顧左右，怕被人家跟。」

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他透露，比方說住在宿舍，那年就是黑道集資買球隊，所以宿舍整個行政體系都是黑道，當時球員又被限制出去外面，就會發生類似說「我知道你去哪裡哦」、「你小心一點」等，類似這樣的話。他直言，「那個時期蠻可怕的，時間過了就沖淡很多事情，但是我是經歷過那時候，所以我知道。」

周思齊提到，像他現在去飯店如果一個人住一間會怕，原因是以前曾被黑道帶出去過，過程中都想著「我會不會被活埋」，而且這樣的情形還不只一次，有時還會躲到衣櫃，再用布把自己蓋起來，導致現在住飯店都會巡視一下。

周思齊也說，斗六棒球場有一條走廊，車子可以停在巴士區，自己穿著球衣就被架出去，因為老闆說要找他聊天，叫他進去黑頭車裡面洗腦，這些事情都還歷歷在目。

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