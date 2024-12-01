波波醫3年讀完6年制醫學系！蘇一峰酸天生神力：台台望塵莫及

▲波波只需要讀3年多醫學系就可當醫師。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

台北市禾馨新生婦幼診所一名劉姓女醫師，去年替女病患進行子宮鏡手術，不慎以器具刺穿子宮與右側髂動脈，導致其大出血不治身亡，劉女的身分也被起底，是初代波波醫師劉安潔。波波醫師爭議再起，胸腔科醫師蘇一峰指出，有波波醫師出國進修，6年制的醫學系僅讀了3年就畢業，狠酸「波波真的是天生神力，台台（本土醫）望塵莫及。」

蘇一峰今（1）日在臉書表示，有波波醫遭法院判決認證，考試、面談及入學都在同一天，且一入學就直接升上3年級開始讀，6年制的醫學系只讀3年多畢業，沒想到最新修法居然還要讓國外自行認證，蘇一峰感嘆「這波波通過考選部與衛福部認證，目前已經在當醫師了...」

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對於波波醫師只讀3年多就可以當醫生，蘇一峰狠酸「波波真的是天生神力，台台（本土醫）望塵莫及。」他在留言區補充氣喊，「根本就是學店，允許這種波波學店生考醫師國考，根本是欺負沒錢出國又沒考上只能辛苦重考的台灣高中生。」

網友也在底下留言驚呼，「太扯了，比一般大學還少」、「真的是草菅人命」、「嚴格把關是對台灣的本土醫生，對波波醫學歷是大放水」、「有錢有權好辦事，人民自求多福吧！看病前先查好醫生背景吧」、「太可怕了，民眾看病自求多福嗎」、「太離譜了。」

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