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陳傑憲不是滿分老公？ 愛妻綺綺曝「唯一缺點」：畢竟球場壓力大

陳傑憲（左）隨著12強熱潮，知名度暴漲。（圖／陳傑憲臉書）

▲陳傑憲（左）隨著12強熱潮，知名度暴漲。（圖／陳傑憲臉書）

圖文／CTWANT

2024世界12強棒球賽台灣擊敗日本奪冠，台灣隊長陳傑憲在賽中打擊率高達6成36，賽後更獲得MVP、打擊王、最佳外野手、最佳防守球員4大獎。而他在各個場合不斷找老婆，甚至在打完球後立刻顧孩子等行徑，被外界封為「國民老公」，不過老婆綺綺卻爆料，陳傑憲有唯一一個缺點。

統一獅YouTube頻道今年8月父親節時，上傳一部「陳傑憲的父親節」影片，陳傑憲分享當父親以後的轉變，並邀來老婆綺綺談她眼中的丈夫，綺綺表示：「我是覺得他已經很好，畢竟他們在場上壓力也是很大，可能回來還要接收我們的壓力，但是我覺得他自己平衡的滿好的。」綺綺大讚老公沒什麼缺點，只有唯一一個小缺點就是「有起床氣。」

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綺綺爆料陳傑憲有起床氣。（圖／統一獅YouTube）

▲綺綺爆料陳傑憲有起床氣。（圖／統一獅YouTube）

陳傑憲父母早逝，他坦言在當了爸爸之後，才發現「自己曾經是多麼的不孝」，對爸媽態度不好或是比較沒耐心，但是自己當爸爸以後開始變得比較成熟。現在父母不在了，家庭、孩子對陳傑憲來說就是支柱，「會想要把想要給父母的愛，然後沒有辦法給的給他（兒子）。」

陳傑憲自爆雖然老婆陪伴小孩時間較多，但兒子其實比較黏他，所以他如果要去比賽要離開家時，兒子都會哭。陳傑憲透露，兒子剛出生時，他要去比賽離開家長達18天，但當時他打兩場就受不了了，趁中間休息日空檔回家看兒子，自己再回去跟球隊會合。

陳傑憲談到父母忍不住落淚。（圖／統一獅YouTube）

▲陳傑憲談到父母忍不住落淚。（圖／統一獅YouTube）

因12強賽熱潮，陳傑憲人氣暴漲，網友看到這部影片後感動表示，「看到隊長在贏球受訪時，講到父母泣不成聲，子欲養親不在啊！真是孝子，傳遞正能量，這是台灣人的精神，台灣何其有幸，有這麼好的人才」、「很棒的夫妻！不是因為成就，而是願意將家庭放在最重要的位置」、「陳傑憲真的是運動圈的榜樣，在工作上家庭上做到非常好，根本就是棒球界的劉德華。」

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