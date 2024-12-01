實驗學校不再被排擠！教部開放使用EDU網域　60+數位學習資源免費

▲教育部修正規範，讓實驗教育機構可申請使用台灣學術網路EDU網域。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣參與實驗教育學生5年增加1萬人。為了讓上述學生和體制內學生一樣享受到IT雲端教育資源，教育部表示，已修正規範，讓實驗教育機構可申請使用台灣學術網路EDU網域，另可申請使用教育部OpenID，登入使用超過60個數位學習教育資源，讓實驗教育學生能同享教育部建置的優質數位內容及服務。

少子化衝擊各級學校，但實驗教育反而逆勢成長。根據教育部統計，112學年全台共有132校通過實驗教育計畫，其中又以公立學校型態實驗學校107校占比最高，而從103年底實驗教育三法公布施行迄今，「國小」教育階段從7校成長到93校，「國中」教育階段則從2校成長27校，「高中」教育階段從2校成長到12校，而學生數近2.6萬人，且參與學生5年來增加超過1萬人，成長超過6成。

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▲葉丙成曾表示，會讓實驗教育機構享受到IT雲端教育資源，教育部也已經修正規範。（圖／記者許敏溶攝）

不過，教育部次長葉丙成在今年7月曾提及，教育部正在研擬規劃，讓實驗教育機構也能和體制內學生一樣，享受到IT雲端的教育資源。教育部回應，已經修正「台灣學術網路管理規範」，將實驗教育機構納入可申請使用台灣學術網路（TANet）資源範疇，實驗教育機構已經可以向教育部申請使用學術EDU網域。

教育部進一進說明，實驗教育機構可透過主管機關，向教育部申請教育體系單一簽入服務（OpenID），讓實驗教育機構學生可以比照體制內學生，使用OpenID登入使用超過60個數位學習教育資源，包括教育部開發的因材網、Cool English、教育雲等，讓學生使用單一帳號就可享有多元學習平台。

此外，教育部表示，實驗教育機構教師可參與縣市數位學習推動辦公室的教師基礎研習培訓，也可在全國教師進修網申請教師帳號登入時數，教師除參與各縣市政府辦理的增能研習外，也可自行了解數位學習平台的操作方式，例如教育部因材網，已建置數位學習工作坊的線上非同步課程。