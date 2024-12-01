「1年做40份報告」她卻喊喜歡上學　北市IB國中課程曝

▲濱江實中以IB國際文憑教育課程為架構，規劃兼具在地文化精神與國際理解情懷的課程。圖為學生前往日本進行國際教育之旅。（圖／濱江實中提供）

記者許敏溶／台北報導

國內實驗教育蓬勃發展，現為濱江實驗國中8年級的黃荷晏說，濱江一學年雖有40幾個報告或作業，但辛苦是值得，在這裡可分配時間且可多元發展與發揮創造力，除了準備報告，還可繼續學習鋼琴與小提琴，更因參與國際教育交流促使自己學日文。家長也坦言，濱江實中孩子是喜歡上學的。

11月剛歡度20周年校慶的台北市濱江實驗國中，109學年轉型成為實驗學校，並在111年獲得認證為「國際文憑（IB）」的世界學校。學校宗旨是讓學子成為探究者、思考者，懂得關愛及敢於冒險。並以IB國際文憑教育課程為架構，規劃兼具在地文化精神與國際理解情懷課程，學生在7、8年級時，可進行IB跨學科課程及自主學習，展現自己一整年的學習成果並進行分享。

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黃荷晏在小學時就讀博嘉實驗小學，父母為了讓她可以適性發展，經過抽籤進入濱江實中。黃荷晏說，選擇濱江實中，一學年雖有40幾個報告或作業，要花很多時間準備，甚至要熬夜，但辛苦是值得，像是自己做了扭蛋機的自主學習相關報告，也可以培養自己簡報能力跟不害怕去面對人群，且在這裡時間可自己分配，還可繼續學鋼琴與小提琴。

黃荷晏今年5月去日本進行國際教育之旅，發現自己雖然因為喜歡動漫而會聽說一些日文，但五十音完全看不懂，也不會寫，促使自己暑假開始學日文，而在濱江學習雖然還是有壓力，但可以多元發展，也比一般國中生更自由，也會比較開心。

現為濱江實中家長會長的楊永方說，實驗教育推行多年，在濱江的孩子是喜歡上學的。濱江的老師能讓學習變得更有趣、更主動、更多元，不僅提升基本能力，也提升孩子的自信、自主能力和基本素養，回應社會與環境的需求。孩子能進入這樣具有創意與關懷的環境中讀書，是非常幸運與幸福。

▲濱江實中規劃兼具在地文化精神與國際理解情懷課程。圖為學生進行報告。（圖／濱江實中提供）

濱江實中校長陳昫姮表示，全校3個年級僅有240名學生，每個年級分成4個班，學生人數雖少，但希望學生個別屬性可以被看到。濱江實中強調適才適性，讓孩子本身興趣為主進行學習，校內有國際課程、媒體識讀，學生透過專題研究，不僅有成就感，更可提早探索自己興趣並掌握自己性向與未來。

濱江實中以IB國際文憑教育課程為架構，規劃兼具在地文化精神與國際理解情懷的課程，陳昫姮表示，七年級是結合「濱江與我」課程，學生擇定一個自主學習目標，結合IB全球背景，利用這一學年自主學習時間進行規劃與實踐，以發現自己的IB學習者特質，八年級學生則結合「社區計畫」課程，透過多次社區走查來觀察社區特性，了解社區需要並發展行動方案。

目前濱江實中的實驗教育僅有兩屆畢業生，陳昫姮說，第一屆就讀公立高中職達75%，但仍有學生到義大利IB學校唸書，第二屆就讀公立高中職比例比前一屆低，但仍有人考進北一女，而且每一個學生都對自己很有自信，家長對孩子認同度也超高，這是她最自豪的部分。

▲▼濱江實中規劃兼具在地文化精神與國際理解情懷課程。圖為學生前往日本進行國際教育之旅。（圖／濱江實中提供）