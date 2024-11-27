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海科館長涉霸凌遭拔官！教育部：已不適任首長「案件持續調查」

▲海科館長陳素芬。（圖／記者吳康瑋攝）

▲基隆海科館長陳素芬傳出職場霸凌，教育部決定先將陳調任非主管職務。（圖／資料照）

記者許敏溶／台北報導

海洋科技博物館館長陳素芬先前傳出疑似職場霸凌事件。教育部今（27日）表示，經過專案小組瞭解後，評估陳素芬當前已不適合繼續擔任機關首長職務，將依規定將陳素芬調任教育部非主管職務，並在完成人事作業前繼續請假，專案小組仍針對是否成立職場霸凌調查，待調查完成後公布結果及相關責任與處理措施。

勞動部北分署職場霸凌案引發各界關注。教育部所屬的基隆海科館館長陳素芬也遭媒體爆料，經常高分貝飆罵下屬，教育部10月底完成初步行政調查，今天公布案件最新進度。

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教育部表示，至為重視此事，已經在10月30日指派相關單位人員至該館實地查核，並進一步由教育部職場霸凌防治及申訴處理小組外部委員3人組成專案小組進行調查中，而專案小組委員均為社會公正人士及專家學者，背景分別為法律學者、社會心理學者及律師。

教育部說明，經過專案小組就相關情形進行瞭解後，評估陳素芬在內部管理及部屬指揮監督方面，當前已不適合繼續擔任機關首長職務，並建議教育部儘速調整陳館長職務，教育部將依規定將陳素芬調任教育部非主管職務，並於完成人事作業前繼續請假。

教育部指出，專案小組目前持續就是否成立職場霸凌深入調查了解，並在調查完成後，另行公布調查結果，以及相關責任及處理措施。

為了杜絕職場霸凌，保護同仁身心健康，教育部表示，已經針對職場霸凌防治及調查相關規定進行全盤檢討，正研議修正「教育部員工職場霸凌防治與處理作業要點」，將調查期限由原本2個月（得視需要延長2次）縮短為1個月（延長以1次為限），同時明定不得對申訴人有不利措施等強化規定，另積極規劃辦理相關教育訓練，提升各級主管及員工對防治職場霸凌的正確認識。

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