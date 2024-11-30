快訊／北市幼兒園狼師案　國防部：依規與該法人機構終止契約

▲台北市長蔣萬安受訪。（圖／記者陳家祥攝）



記者杜冠霖／台北報導

台北市民生社區內某幼兒園昨驚爆虐童、猥褻案，震驚社會，初估受害幼童已達25人。台北市目前開罰並公布3名加害者。由於該教保中心為國防部委由德育護理健康學院負責，國防部今（30日）表示，將4位涉案之教保員移法究辦，並分別裁予停職及罰金等處分。並依「職場互助式教保服務實施辦法」，裁定該法人機構契約終止，後續將請教育部國教署協助辦理重新招標作業。

民生社區內的「平安新村教保服務中心」是由國防部釋出閒置空間，交由教育部委託「私立德育護理健康學院」經營，但該教保中心幼兒園的一名男教保員，與2名女教保員涉虐童與猥褻案件，初估受害幼童已達25人。目前3人都被台北市教育局開罰，並在幼兒園不適任人員專區公布3人姓名，分別是2名涉及虐童的女教保員梁瑋芹、陳塏婷，以及涉及虐童及猥褻的男教保員陳羿翰。

針對平安新村教保中心，肇生教員不當行止案，國防部資通電軍指揮部於今（30）日說明，資通電軍平安新村教保中心於112年2月委由德育學校財團法人德育護理健康學院，依非營利幼兒園實施辦法，負責招生、營運及管理等事宜。

國防部續指，113年8月份，教保中心接獲學童家長反映，其子女疑遭不當對待。案經通報臺北市教育局實施調查，業將4位涉案之教保員移法究辦，並分別裁予停職及罰金等處分。

資通電軍指揮部強調，基於委辦單位立場，除配合臺北市教育局依法調查外；並依「職場互助式教保服務實施辦法」第7條第1項第4款規定，裁定該法人機構契約終止。後續將請教育部國教署協助辦理重新招標作業，俾維學童受教權益與安全。