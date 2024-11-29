衛福部霸凌擴大至7案！部長次長發公開信：啟動2周心理急救機制

▲衛福部政務次長呂建德說明霸凌案，部長與次長也發出公開信給部內同仁。（圖／記者李毓康攝）

記者洪巧藍／台北報導

衛福部霸凌案連爆，目前部內調查中案件累積6件，其中2人調離職務，相關懲處還有待進一步調查；媒體又再爆1名司長要求同仁深蹲霸凌。衛福部部長邱泰源以及林靜儀、周志浩、呂建德等3名次長聯合發表公開信，坦言該風波造成同仁感覺焦慮，但也希望藉此重新檢視職場文化合宜性，衛福部下周起將啟動為期2周的心理急救機制，提供相關諮商資源。

呂建德今日下午召開記者會說明霸凌案件調查進度，原先3起主管涉霸凌案至今已經增至6名人員，其中有3人屬於主管職，包含社會保險司劉姓司長、健保署陳姓副署長、社工司蘇姓司長；3人則是社工司王姓簡任官、保護服務司林姓簡任視察、國會組張姓組長。

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▲衛福部政務次長呂建德(左)與人事處處長李玉惠(右)說明霸凌案調查情況。（圖／記者李毓康攝）

呂建德說，初步訪談結果其中2名情節具體重大及具爭議者即日起調離現職；為強化調查過程的公正性，避免發生訪談人有受影響或干擾之疑慮，即日起也請涉案主管於調查期間先行請假，部內將持續擴大調查釐清，預計2周內提出調查報告及可能之行政處分。

呂建德坦言，此事件同仁需回想過去不好的工作經驗，可能造成急性情緒壓力，部內將啟動員工協助方案（EAP），即日起實施「職場安心計畫」之心理急救機制，協助同仁心理輔導、共同面對壓力。同時部、次長也已聯名向全體同仁宣示，盼藉此檢視首長跟同仁互動與溝通方式，還給大家更友善的職場環境，部內也承諾全力建立友善、安全的職場環境，共同為公共政策推動努力。

衛福部長、次長公開信全文如下：

親愛的衛福部同仁們：

職場是我們攜手努力，實現理想，為國家人民貢獻的地方。應該是充滿尊重、支持與信任的空間，讓每位同仁安心投入，發揮所長。

近日公部門職場事件，風波中亦有許多夥伴感覺焦慮，或是對信任和關係產生懷疑，這也讓我們有機會重新檢視職場文化合宜性，也希望讓負面感受能夠獲得正向回應。

本部在調查的過程，承諾秉持毋枉毋縱的精神，此時也需要共同面對與療傷，將挑戰轉化為改進與成長，也是重建更友善、更有活力的職場契機。

除部內投訴管道外，為讓有急性壓力同仁，也能夠有情緒出口，為長遠健康職場文化奠基。部內自下週起啟動為期2週的心理急救機制，即12月2日至12月15日提供「個別諮商」及「團體諮商」線上資源，訊息將於內網公告。

讓我們以支持關懷的態度，共同面對挑戰。若您或身邊同仁需要協助，請安心尋求幫忙。

衛福部珍視每位同仁，我們重申對職場霸凌零容忍，建立安全友善的職場環境是我們最大責任。

各位同仁讓我們一起攜手努力，並祝平安健康！