快訊／主管沒拿到餐點「逼下屬下跪」　高雄衛生局認了！立即調職

▲國民黨高雄市議員李眉蓁今日質詢時爆料，衛生局發生職場霸凌。（圖／翻攝自高雄市議會）

記者許宥孺／高雄報導

國民黨高雄市議員李眉蓁今(29日)於議會質詢時表示，她接獲具名檢舉，指出衛生局心衛中心主管因沒有拿到預定的餐點，當場發火逼同仁下跪認錯。衛生局初步調查後，確認此事發生在2021年，也確實有「下跪」情節，依法將該名主管立即調離現職。

國民黨高雄市議員李眉蓁表示，她近期接獲衛生局內部員工「具名」檢舉，控訴衛生局主管（主任）職權霸凌「充滿黑暗」，指衛生局長黃志中只要遇不聽話、亂投訴的職員，就將調派當成懲罰手段，讓大家敢怒不敢言。此外，投訴者也抱怨，「黃局長很喜歡把1個人當2個人用」，衛生所人員忙不過來，大家都不敢亂請假。

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▲有衛生局內部同仁向李眉蓁爆料，指出主管發火逼同仁下跪。（圖／翻攝自高雄市議會）

李眉蓁指出，投訴者也控訴，心衛中心主任是黃志中局長的好朋友，官威很大，有一次市長到衛生局長照大樓視察城中城案件的心理紓壓活動，因預定的糕點在市長離開前還沒有到，主管便發火，同仁只好「下跪認錯」並降調離開衛生局。

針對心衛中心疑似霸凌案，衛生局表示，今日中午約11點半確實接到1999投訴，人事室啟動調查及必要的處置，經初步瞭解，事件發生於2021年，當時確實有「下跪」情節，相關過程仍待釐清，依法將指涉的主管立即調離現職，另派其他機關任非主管職配合調查。

▲高雄市衛生局初步調查，確認當時職員有下跪一事 。（圖／記者許宥孺攝）

針對議員質疑衛生局人事調動部分，衛生局澄清，衛生局所同仁職務調動依公務人員任用法、公務人員陞遷法及高雄市政府及所屬各機關學校公務人員職務遷調要點辦理，並根據衛政推動需求，本專才、專業，適才任所、久任輪調或變換環境協助適應等原則辦理調動，絕非出於個人好惡。

衛生局指出，少數局所主管「依法兼任」兩職，因有特定任務或徵求人選專任、待組織修改完成前的暫時處置，派任均已考量同仁負擔，並未因而增加基層同仁工作負擔而不能請假的情況。衛生局所公務人員差假管理均依公務人員請假辦法核實辦理。