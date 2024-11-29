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前海科館長藏暗樁！　藍委爆料：非法進用的小姑還在館內秘書室

▲▼國民黨團召開 霸凌輕生 人命關天 分署長神隱 没人負責 記者會 書記長林思銘 立委洪孟楷 陳菁徽 牛煦庭 張嘉郡 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲陳菁徽爆料，前館長陳素芬雖已因霸凌調離現職，但仍在海科館內藏了暗樁，就是自己的小姑 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立委陳菁徽今（29日）接獲具名檢舉，來電者是教育部海科館同仁的配偶，並爆料前館長陳素芬雖已因霸凌調離現職，然其實她仍在海科館內藏了暗樁，對象也就是自己的小姑(丈夫之妹妹)。爆料者稱，該暗樁除享受特權連年公務出國遊玩之外，更違反了人事法令主管配偶及三親等以內血親，應迴避僱用的規定。

陳菁徽表示，接獲來電爆料後，便馬上查證公務出國報告資訊網。也發現到，確實海科館在2022年10月及2023年9月期間，曾有過兩次出國的行程，分別是去日本和美國，且除了館長陳素芬之外，也都有一名海科館秘書室的「契約進用編制外人員」陪同，並且姓名與爆料者所稱一致。

為此，陳菁徽不解，編制外的人員，竟連續兩年排擠館內公務員並陪館長出國，這確實很有貓膩。如果爆料所說是真的，這名對象就是館長配偶的妹妹的話，那就解釋得通了。但也因為違反了行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法，所以她的辦公室已第一時間發函行政院要求查處。

陳菁徽也指出，前海科館長以人力吃緊，並咆嘯不讓館內人員受訓，但自己卻帶著疑似是自己小姑的編制外職員，在9月初旺季時出國考察，自己就是帶頭造成人力吃緊的主因。再看報告內容，真的讓人吐血，說是出國考察，但其實就是家族旅遊。

而翻開海科館日本的考察報告，陳菁徽發現，內容竟用了6頁的篇幅，記錄著去哈利波特影城的玩樂行程，甚至恬不知恥的寫下「以下就用照片來說明哈利波特影城的各種場景、模型、設施及佈景吧」。接著便把「魔法師們看著新生被分配到各個學院」、「哈利波特與榮恩的住宿空間也是原裝的」及「金探子的比賽中各地競賽隊伍的飛船」等圖文內容逐一列出，實在太離譜，民脂民膏竟被官員如此糟蹋。

陳菁徽批評，該考察除假公濟私之外，內容更是東拼西湊，連玩回來寫的報告都亂寫，陳菁徽指出，明明環球影城就是「霍格華茲」的入口，報告內竟然寫「哈利波特」的入口，敢問這是甚麼入口？

另，陳菁徽也轟，《哈利波特》系列電影《火盃的考驗》中的三巫鬥法大賽的電影道具及戲服，卻被寫成「在金探子的比賽中各地競賽隊伍的飛船」，三巫鬥法大賽的比賽項目什麼時候多了金探子比賽，況且金探子比賽的正確名稱叫做「魁地奇」。陳菁徽說，人家常說，裝模做樣好歹也要符合基本事實，從館長的報告來看，是裝都不裝，就是一份亂寫的遊記來耗用全國人民的納稅錢，更是惹怒哈利波特粉絲。

▲▼ 陳菁徽爆料，前館長陳素芬雖已因霸凌調離現職，然其實她仍在海科館內藏了暗樁，對象也就是自己的小姑 。（圖／立委陳菁徽辦公室提供）

▲▼ 陳菁徽爆料，前館長陳素芬雖已因霸凌調離現職，然其實她仍在海科館內藏了暗樁，對象也就是自己的小姑 。（圖／立委陳菁徽辦公室提供）

▲▼ 陳菁徽爆料，前館長陳素芬雖已因霸凌調離現職，然其實她仍在海科館內藏了暗樁，對象也就是自己的小姑 。（圖／立委陳菁徽辦公室提供）
 

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