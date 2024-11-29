　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／「全國好警察」被搜索！罹白血病請假　仍遭廉政署帶回

▲▼ 新莊警分局偵查隊施姓小隊長(紅圈)。（圖／翻攝自新北市政府警局臉書粉專 ）

▲ 新莊警分局偵查隊施姓小隊長(紅圈)遭廉政署搜索。（圖／翻攝自新北市政府警局臉書粉專 ）

記者戴上容／新北報導

新北市新莊警分局施姓小隊長今（29日）上午遭廉政署、新北市警局靖紀小組及新莊分局督察組調查，並被帶回廉政署偵辦。施男曾獲得警政署第一屆全國「好警察」代表的榮譽，妻子也在警界服務，施卻因涉嫌不法遭搜索，讓同事大感訝異。新莊分局強調，將秉持「勿枉勿縱」原則，全面配合檢察官調查，盡速釐清案情。

施姓小隊長畢業於警員班143期，於2003年12月25日調任新莊分局偵查隊，至今從警超過31年，歷任警員、偵查佐及小隊長等職務。他所屬的小隊主要負責長期蒐證，包括毒品販賣、詐騙等案件的偵辦，性質屬於機動小隊，不需參與輪值勤務。

去年10月底，施男於在醫院照顧岳母時突然昏倒，經檢查確診罹患白血病，自2023年10月22日起因病請假，並於同年11月開始住院治療，至今尚未返回工作崗位。今天上午，廉政署聯合相關單位至新莊分局調閱施男的出勤資料，並持傳票前往他的住處將他帶回調查。

由於施男的妻子張姓警務正目前亦在新北市警察局任職，另外，施男曾獲得警政署第一屆全國「好警察」殊榮，卻因涉案被搜索，警界都大感震驚。新莊分局表示，將全力配合檢方調查，若證實施男涉不法行為，將依規定追究其責任，並對相關考核與監督不周的管理人員依法追究行政責任，絕不寬貸。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／富邦悍將提交60人名單　蔣智賢等14人沒列入
陳傑憲「看到張立東接機」秒上前擁抱！　私下交情曝
快訊／台中30歲男「遭鋼捲重壓」　頭顱破裂當場死亡
莊昕諺返鄉機場爆滿！　啟蒙教練驕傲：抱腿哭變台灣之光
快訊／U12中華隊首局強攻！　5:0領先韓國
快訊／「全國好警察」被搜索！　警界震驚
LINE爆災情！相簿「冒陌生人照」用戶狂+1　見私處嚇爛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／球友打高爾夫突倒地！消防線上指導CPR搶命　送醫仍不治

桃園29歲女控遭性侵！說詞兜不攏被揪亂告　法官認有悔悟判緩刑

快訊／台中工安意外！工人「遭鋼捲重壓」　頭顱破裂當場死亡

台74線15km內連2車禍！黑車超車撞護欄　白車遭撞卡空中

快訊／信義鄉代主席當內鬼！收廠商回扣助圍標　3人遭羈押禁見

快訊／高雄左營社宅工地意外！矽酸蓋板砸傷工人　意識模糊送醫

快訊／「全國好警察」被搜索！罹白血病請假　仍遭廉政署帶回

驚悚撞擊瞬間曝光！聯結車右轉彎…女騎腳踏車下秒遭捲車底輾斃

打詐儀表板「炸裂」基層　接警政署通報傻眼：休假都沒了

雙屍案女被狠砍20刀「臉部模糊」前夫難認屍　將採DNA確認身分

小S11年無性生活..提議「開放性關係」　要老公跟妹玩被譴責：他只想玩骰盅

麻將新手坐莊被叫開門拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻

【泰格與雪兒】言語傷害的男友

NewJeans親自宣布「29日起正式解約」　盡全力爭取「NewJeans」團名權利

超狂Coser背10公斤道具　還原《咒術迴戰》乙骨優太

#玉米 林昱珉：感謝富邦救援投手 #富藍戈

#陳傑憲 以前唱 #辣台妹 畫面被挖出！現場超炸

【泰格與雪兒】抱歉認錯了

韓佳人同框「失散弟」金桐俊　玩換臉APP嚇到：不知道有沒有換！

疾管署「土皇帝」遭拔官！　莊人祥道歉：霸凌屬實、調職記過

快訊／球友打高爾夫突倒地！消防線上指導CPR搶命　送醫仍不治

桃園29歲女控遭性侵！說詞兜不攏被揪亂告　法官認有悔悟判緩刑

快訊／台中工安意外！工人「遭鋼捲重壓」　頭顱破裂當場死亡

台74線15km內連2車禍！黑車超車撞護欄　白車遭撞卡空中

快訊／信義鄉代主席當內鬼！收廠商回扣助圍標　3人遭羈押禁見

快訊／高雄左營社宅工地意外！矽酸蓋板砸傷工人　意識模糊送醫

快訊／「全國好警察」被搜索！罹白血病請假　仍遭廉政署帶回

驚悚撞擊瞬間曝光！聯結車右轉彎…女騎腳踏車下秒遭捲車底輾斃

打詐儀表板「炸裂」基層　接警政署通報傻眼：休假都沒了

雙屍案女被狠砍20刀「臉部模糊」前夫難認屍　將採DNA確認身分

被激怒！警衛持棍棒「打死校園浪犬」　學生傻眼：學校裝死不回

孫藝真兒子2歲了！夫妻溫馨慶生現場曝光　備齊「超萌豪華蛋糕」

34萬人注意！ 00713「小縮水」配1.4元　年化配息率近10%

BTS柾國模仿大賽冠軍出爐！還原眉釘加唇環　網笑：沈亨倬老婆要參賽

以為遇真愛「被騙1300萬」　嘉義市分局長電台破解愛情詐騙

中華隊奪冠「運彩賠1.6億？」　他一算喊玩不過：我猜反而賺了2億

鼓鼓、蕭秉治大跳〈APT.〉洗腦歌！　全場跟著跳嗨翻

30公斤「超巨人孔蓋」被偷　潮州警6小時逮捕竊嫌

富邦悍將提交契約保留球員　蔣智賢等14人沒列入

南華大學邀傑出校友回家　棒球英雄陳柏清、北捷奪刀客入列

「四眼女警」英文超溜狂幫外國人　卸下眼鏡眾人驚：是個大正妹！

社會熱門新聞

高雄情侶雙屍今相驗！男友母心碎現身路都走不穩

即／高雄女騎腳踏車捲貨車底　當場喪命

即／甜心議員涉詐公款！涉2罪遭重判　共犯男友也慘了

獨／高雄雙屍相驗曝！女被砍20多刀　再割喉放血慘死

女失蹤11年宣告死亡　突現身曝離家原因

網美來台被撞斷腿畫面曝　初判肇事原因出爐

送醫畫面曝！陸客救護車上突心跳停止猝死

孕婦違停遭罰控警未協助　警公布影片反擊

即／雲林民宅火警　2層樓全面燃燒

高雄鹽酥雞情侶檔雙屍　男友常揍她

巡山員換攝影機電池突傳槍響　頭部中彈亡

16歲少女遭狂搧巴掌　3男女坦承動手

工作不花勞力時間月領3萬　貪男下場曝

即／新莊警被搜索！罹白血病請假　仍遭帶回

更多熱門

相關新聞

前副局長遭控性騷　北市教育局啟動調查：設專線受理申訴

前副局長遭控性騷　北市教育局啟動調查：設專線受理申訴

台北市議員陳怡君今（28日）在市政總質詢揭露，北市教育局前副局長、台北市立圖書館前館長洪哲義涉性騷多名府內員工，一名教育局女官員不堪長期遭性騷擾離職。北市教育局晚間發布新聞稿回應，立即啟動性平調查，明起也將廣發電子郵件給教育局及圖書館全體同仁，設置專線窗口負責受理申訴案件。

死亡車禍太多被爆「暗示改死因」　萬華分局澄清了

死亡車禍太多被爆「暗示改死因」　萬華分局澄清了

花蓮清潔隊爆霸凌　控母親過世隊長不給請喪假

花蓮清潔隊爆霸凌　控母親過世隊長不給請喪假

交通安全信心僅2.84分！成人憂巷口亂停擋視線

交通安全信心僅2.84分！成人憂巷口亂停擋視線

北市警驚爆「所長私查局長」個資

北市警驚爆「所長私查局長」個資

關鍵字：

警界廉政調查新莊涉嫌

讀者迴響

熱門新聞

台女星「下海做外賣」慘遭球員當場退貨

陳傑憲揭「尋妻記」原因　曝與老婆從宮廟開始認識

辰己涼介再TAG江國豪　限動2字回應

辰己涼介老婆大跳「台灣尚勇」應援曲

富邦2年輕球員不打了　陳冠勳、蘇煒智引退

太慘！女歌手演唱會只賣出98張票　被迫取消

推「記分板帽T」被罵爆！店家急下架

停復保制度將廢止　律師曝導火線笑了

網紅來台「裕隆城過馬路」被撞斷腿！　交通局揭原因

高雄情侶雙屍今相驗！男友母心碎現身路都走不穩

李多慧破尺度脫了「單穿三角褲」中空被看光

林家正惦惦融入受訪背景「默默盜壘」

LINE爆災情！相簿「冒陌生人照」用戶狂+1

陳傑憲經紀人爆：美日職都有興趣挖角　本人態度曝光

全班考試「大多70分上下」　國小生家長曝現況

更多

最夯影音

更多

小S11年無性生活..提議「開放性關係」　要老公跟妹玩被譴責：他只想玩骰盅

麻將新手坐莊被叫開門拿牌　朋友見她「起身開房門」笑翻

【泰格與雪兒】言語傷害的男友

NewJeans親自宣布「29日起正式解約」　盡全力爭取「NewJeans」團名權利

超狂Coser背10公斤道具　還原《咒術迴戰》乙骨優太

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面