快訊／「全國好警察」被搜索！罹白血病請假　仍遭廉政署帶回

▲ 新莊警分局偵查隊施姓小隊長(紅圈)遭廉政署搜索。（圖／翻攝自新北市政府警局臉書粉專 ）

記者戴上容／新北報導

新北市新莊警分局施姓小隊長今（29日）上午遭廉政署、新北市警局靖紀小組及新莊分局督察組調查，並被帶回廉政署偵辦。施男曾獲得警政署第一屆全國「好警察」代表的榮譽，妻子也在警界服務，施卻因涉嫌不法遭搜索，讓同事大感訝異。新莊分局強調，將秉持「勿枉勿縱」原則，全面配合檢察官調查，盡速釐清案情。

施姓小隊長畢業於警員班143期，於2003年12月25日調任新莊分局偵查隊，至今從警超過31年，歷任警員、偵查佐及小隊長等職務。他所屬的小隊主要負責長期蒐證，包括毒品販賣、詐騙等案件的偵辦，性質屬於機動小隊，不需參與輪值勤務。

去年10月底，施男於在醫院照顧岳母時突然昏倒，經檢查確診罹患白血病，自2023年10月22日起因病請假，並於同年11月開始住院治療，至今尚未返回工作崗位。今天上午，廉政署聯合相關單位至新莊分局調閱施男的出勤資料，並持傳票前往他的住處將他帶回調查。

由於施男的妻子張姓警務正目前亦在新北市警察局任職，另外，施男曾獲得警政署第一屆全國「好警察」殊榮，卻因涉案被搜索，警界都大感震驚。新莊分局表示，將全力配合檢方調查，若證實施男涉不法行為，將依規定追究其責任，並對相關考核與監督不周的管理人員依法追究行政責任，絕不寬貸。