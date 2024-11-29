高雄衛生局主管爆霸凌！逼下屬「下跪認錯」　陳其邁要查了

▲國民黨高雄市議員李眉蓁今日上午質詢時，爆衛生局發生職權霸凌。（圖／翻攝自高雄市議會）

記者許宥孺／高雄報導

近期職場霸凌案受關注，國民黨高雄市議員李眉蓁今(29日)於議會質詢時表示，近期她接獲具名檢舉，指出衛生局心衛中心主管因沒有拿到預定的餐點，當場發火逼得同仁下跪認錯。衛生局長黃志中表示，未接獲此投訴；市長陳其邁則說，請議員提供具體個案事證，市府將啟動調查。

國民黨高雄市議員李眉蓁表示，她近期接獲衛生局內部員工「具名」檢舉，控訴衛生局主管職權霸凌「充滿黑暗」，指衛生局長黃志中只要遇不聽話、亂投訴的職員，就將調派當成懲罰手段，讓大家敢怒不敢言。此外，投訴者也抱怨，「黃局長很喜歡把1個人當2個人用」，衛生所人員忙不過來，大家都不敢亂請假。

李眉蓁指出，投訴者也控訴，心衛中心主管是黃志中局長的好朋友，官威很大，有一次市長到衛生局視察，因預定的餐點沒有拿到，主管便發火，逼得同仁「下跪認錯」。

▲衛生局長表示，目前未接獲投訴。（圖／翻攝自高雄市議會）

黃志中則表示，任何投訴他都希望不要公開談論細節，以免影響調查，目前他並未接獲任何投訴，人事單位也沒有跟他說過這件事。

李眉蓁表示，心衛中心執掌的是心理健康、自殺防治，沒想到同仁卻遇到這樣的事，若沒遇過，會講得如此鉅細靡遺？ 若是真的，那比勞發署北分署長謝宜容事件還可怕，她希望局長去查清此事，也希望市長毋枉毋縱。若查證後沒影此事，也能還同仁清白。

▲陳其邁表示，請議員提供事證，將啟動調查。（圖／翻攝自高雄市議會）

陳其邁表示，希望李眉蓁提供具體的發生時間、地點、相關證據，有這些資料就能啟動調查，一定會查清楚。過去在處理校園霸凌ˋ件時有些不理想，因此市府成立府級霸凌調查委員會，由府級補充學校調查量能，「只要有具體個案就會做調查，請議員提供具體個案，由市府來調查」，一個多禮拜前，市府也已下令全面調查各機關職場霸凌狀況。