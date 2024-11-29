12強冠軍選手必經賽事　嘉義諸羅山盃少棒賽12／22開打

▲▼ 12強台灣隊28人中有17人打過！「世界冠軍搖籃」諸羅山盃少棒賽12月22日開打 力邀選手回嘉傳承經驗 。（示意圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

世界棒球12強冠軍戰中華隊全員將士用命，打敗由日本職棒明星組成的國家隊，為中華隊贏得首次在國際棒球三大賽事（奧運、12強、經典賽）中的首座冠軍，，然而中華隊28位好手中，就有17位選手參與即將諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，其中更包含「台灣隊長」陳傑憲，讓嘉義市長黃敏惠自豪表示，「嘉義市是台灣棒球的原鄉，世界冠軍的搖籃！」

諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽將於12月22日於市立棒球場盛大開幕，黃敏惠市長表示將於開幕典禮上頒發70萬元加碼獎金給設籍嘉義市的國手岳東華，也希望邀請「曾」參與過諸羅山盃國際軟式少年棒球的選手「回娘家」，與所有參賽的小選手們分享追逐夢想、在賽場上拼搏的經驗。期待讓世界冠軍的經驗傳承，鼓舞更多小小選手們看見「永不放棄」的KANO精神。

教育處長郭添財表示，1931年嘉農征戰甲子園透過棒球揚名國際，讓世界看見「永不放棄」的堅毅KANO精神，奠定嘉義市成為棒球的原鄉。自民國87年起舉辦諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，成為延續嘉義棒球KANO精神的代表性賽事。很高興山盃國際軟式少年棒球邀請賽能成為「世界冠軍搖籃」，多年來讓台灣與全球的棒球好手透過賽事有交流機會，許多棒球好手也在此嶄露頭角，去(112)年第26屆賽事吸引258隊參賽，創下新高，在球場上留下344場精彩賽事今年即將邁入第27屆，期待能帶給大家更熱血的體驗與感動。

教育處強調，市府為提供最優質的運動及觀賽環境，近年來也挹注經費積極優化運動場館，藉以推展嘉義市的運動風氣，諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽今(113)年亦再次獲選教育部體育署評選為「臺灣品牌國際賽12精選」。賽事將於12月22日開打，期待邀請17位打過諸羅山盃，包括隊長陳傑憲、林家正、林立、岳東華、張政禹、李凱威、江坤宇、戴培峰、江國豪、陳冠偉、陳晨威、林安可、黃恩賜、吳俊偉、王志煊、莊昕諺、曾頌恩「回嘉」傳承經驗，也邀請球迷們來嘉感受棒球原鄉嘉義市的熱情。