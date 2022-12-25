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諸羅山盃少棒賽熱情開幕　市長黃敏惠期勉「快樂打球」

▲▼ 第25屆諸羅山盃少棒賽熱情開幕，嘉義市長黃敏惠期勉「快樂打球」 。（圖／嘉義市政府提供）

▲第25屆諸羅山盃少棒賽熱情開幕 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市是棒球原鄉，市府致力推展棒球運動、向下扎根棒球人才，持續辦理諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，今年邁入第25屆，已是國際知名的少棒競技場。今(24)日在嘉義市立棒球場舉辦開幕典禮，由黃敏惠市長、教育部體育署學校體育組蔡忠益組長、中華民國學生棒球運動聯盟竇國詔理事長、美國在台協會高雄分處黃東偉處長，以及本次賽事宣傳大使、同時是旅美選手陳柏毓等多位嘉賓，共同擔任開球投手，為接下來6天鏖戰拉開序幕。儘管遇上今年入冬第2道寒流，仍不減小選手們的滿滿熱情與活力，場面十分熱鬧。

▲▼ 第25屆諸羅山盃少棒賽熱情開幕，嘉義市長黃敏惠期勉「快樂打球」 。（圖／嘉義市政府提供）

黃敏惠說到，今年因疫情緣故，無法邀請海外隊伍，但仍有平紀錄的249隊參與，包含離島的澎湖、金門也都遠道而來，甚至有日僑學校「抵嘉」共襄盛舉，共計高年級189隊及低年級60隊，賽事報名相當踴躍。嘉義市是棒原鄉，KANO征戰甲子園的故事，讓人熱血沸騰。諸羅山盃少棒賽更是許多棒球小選手的重要競技場，期勉小選手們「快樂打球」，以球會友，互相切磋交流，打出理想成績。

▲▼ 第25屆諸羅山盃少棒賽熱情開幕，嘉義市長黃敏惠期勉「快樂打球」 。（圖／嘉義市政府提供）

這次也特別邀請閃耀棒壇的明日之星陳柏毓擔任代言人，他曾獲得2016年華南金控盃全國青少棒錦標賽的最有價值球員、2019年U-18世界盃棒球賽冠軍，且在疫情影響下，2020年10月加盟美國職棒匹茲堡海盜隊，簽約金為大聯盟實施限制金額後最高的台灣選手。陳柏毓的認真努力，相信會是小選手們最好的楷模，他也於致詞時激勵各位小選手們不要在意輸贏，重要的是在球場上享受比賽的每一刻！

▲▼ 第25屆諸羅山盃少棒賽熱情開幕，嘉義市長黃敏惠期勉「快樂打球」 。（圖／嘉義市政府提供）

感謝各界支持諸羅山盃少棒賽，每場賽事的舉辦都不容易，謝謝每位裁判、教練和家長等，因為您們用心付出，讓孩子盡情在球場上揮灑汗水。市府很重視棒球運動，嘉義市KANO棒球場重新整建完成後，設備新穎也符合國際賽事標準，無論參賽球員或場邊觀眾，都能享受全新球場帶來的便利與感動。

▲▼ 第25屆諸羅山盃少棒賽熱情開幕，嘉義市長黃敏惠期勉「快樂打球」 。（圖／嘉義市政府提供）

▲第25屆諸羅山盃少棒賽開幕嘉義市長黃敏惠開球，期勉球員「快樂打球」 。（圖／嘉義市政府提供）

教育處表示，今日開幕活動請來職棒啦啦隊、吉祥物、日僑雷公隊、大業國中棒球隊及外師等，展開一系列表演，炒熱現場氣氛，接著播出歷年賽事精華影片，讓大家回顧精彩賽事，再由嘉義市博愛國小棒球隊，進行運動員代表宣誓；第25屆諸羅山盃少棒賽自12月23日至29日，在嘉義縣市12處球場精彩開打，賽制比照往年取最終4名獎勵，另設置個人獎項，包括最有價值球員、打擊獎和最佳9人等。

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