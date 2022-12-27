諸羅山盃春安國小三振秀封鎖對方火力　兩投手合力演出11次三振

▲▼諸羅山盃t台中市春安國小讓對手出局全三振，全場11K率先晉級 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

台中市春安國小26日對上新竹市關東國小之戰，首局灌進6分吃下定心丸，兩任投手合力送出11次三振封鎖下，以8比1獲勝，前進諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽低年級組20強。

春安這次高、低年級組各派出一隊，低年級組是首次報名，昨日首戰以11比4擊敗台南市億載國小，今天與關東交手，關東投手開賽控球失準，出現8次保送，讓春安僅以林煜東1支安打就換回6分，3局上林煜東再度揮出安打，加上保送、暴投、投手犯規再添2分，第4局再下一城，一路維持領先。

春安投手則是由劉可朋先發2局6K無失分打頭陣，林煜東接手2局送出5K，關東在4局下靠著連續3安打打破鴨蛋，不過無力改變戰果，出局數全是三振。

春安總教練廖崇亨表示，劉可朋、林煜東都是小四，劉可朋升小三時先來打球，林煜東則是近半年才加入，劉可朋球速較快一點，心理素質不錯，兩人控球都可以，「投了三個壞球後，可以再投好球搶回球數，最後再三振。」

春安這批選手橫跨一到四年級，廖崇亨提到，投手、守備穩定度高就有機會，近年學區人口增加，對棒球隊人數增加也有幫助，今年目標還是前進軟式全國賽。