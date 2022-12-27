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福林國小一日兩戰PK逼退塗城　吳紹宇投打守貢獻大

▲▼　福林國小吳紹宇投打守貢獻大PK八局逼退塗城。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 福林國小吳紹宇投打守貢獻大PK八局逼退塗城。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台北市福林國小藍27日一日兩戰都險勝，64強賽先以2比0完封桃園市龍安國小藍，32強賽與台中市塗城國小A則是激戰到延長賽第8局才以4比3勝出，闖進諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽16強。

▲▼　福林國小吳紹宇投打守貢獻大PK八局逼退塗城。（圖／記者翁伊森翻攝）

福林這次派出四隊參賽，高年級組三隊藍、黃、白，低年級組則是綠隊，其中高年級組三隊都晉級32強，以小六為主的藍隊，今天64強賽先與龍安藍交鋒，在先發投手李阜肱繳出3安打完封帶領下，以2分差獲勝。

▲▼　福林國小吳紹宇投打守貢獻大PK八局逼退塗城。（圖／記者翁伊森翻攝）

福林藍接著與塗城A角逐16強門票，雙方都是一軍陣容，打完正規6局戰成1比1平手，進入延長賽採取「突破僵局制」，第7局兩軍都無法得分，8局上福林藍以觸點先進帳分數，接著野手選擇以及吳紹宇二壘安打，一舉攻下3分，後攻的塗城A則是以失誤、野手選擇追回2分，不過最終以一分差飲恨。

福林總教練章子健提到，連同今天在內，上學期與塗城就交手4次，相當有緣，雙方實力相當，軟式不好得分，今天打了兩局PK才分出勝負。

福林藍吳紹宇先發5.1局失1分，打擊也敲出關鍵安打，且抓下最後一個出局數，投打守都有貢獻，總教練章子健表示，他基本球速還是有，膽子大、球準，快、慢球手腕運用能力好，拿軟式球比較得心應手，軟式球需要作戰，他算是功能性強的選手。

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