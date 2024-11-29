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韓暴雪釀5死！仁川機場700航班停飛、延後　國中生推受困貨車上坡

▲▼南韓首都圈連續兩天降下暴雪，京畿道水原市車輛只能在道路上緩慢行駛。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓首都圈連續兩天降下暴雪，京畿道水原市車輛只能在道路上緩慢行駛。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

受到冷空氣影響，南韓首爾、京畿道連續2天降下「破紀錄」暴雪！京畿道龍仁市降雪深度47.5公分、首爾市冠岳區41.2公分，創下開始氣象觀測以來的新紀錄，建物與樹木也因無法承受積雪而倒塌，導致至少5人死亡。同時，仁川國際機場超過600架航班停飛、延遲，甚至還有乘客受困機內9小時。

根據《韓聯社》，儘管暴雪稍稍停歇，但韓半島（朝鮮半島）仍處於低溫的寒冷氣候中，直到今（29）日江原道橫城郡低溫仍達攝氏零下16.3度，而首爾則是零下3.4度，包含京畿道東部、江原道內陸與山區都會下跌至零下5度，創下今年秋季以來的最低溫，且受強風吹拂影響，體感溫度還會更低，下午則會再度降雨或降雪，預估首都圈會再積雪1至3公分。

針對連日來的暴雪與低溫，光是在京畿道，29日就有多達97所學校停課、147所學校調整上學與放學時間。

▲▼首爾光化門廣場前，暴雪造成當地上班尖峰時間交通癱瘓。（圖／達志影像）

▲首爾光化門廣場前，暴雪造成當地上班尖峰時間交通癱瘓。（圖／達志影像）

韓媒《朝鮮日報》指出，受到27、28日連續兩天的暴雪影響，光是仁川國際機場就有321架航班停飛、367架航班延遲，其中原定27日下午2時30分從仁川飛往美國洛杉磯的航班，多次宣布延遲起飛，最後才於28日清晨6時決定停飛，乘客們待在機場動彈不得的時間長達16個小時。

還有一架從西班牙馬德里起飛、原定27日晚間6時15分降落仁川的航班，因受暴雪影響，只能在空中不斷盤旋，等到燃料即將耗盡，才決定降落在金浦機場，等加完油後又起飛，晚間11時降落仁川，然而飛機只能待在停機坪上等候安排，乘客根本無法下機，最後在經過8個多小時的折騰，乘客們才終於在28日凌晨2時30分下機、踏上韓國的土地。

前往日本福岡旅遊的45歲李姓觀光客就抱怨，他原定27日下午4時搭機從福岡飛往仁川，然而因受到暴雪影響，只能在福岡機場等候5個多小時，最後才被告知已取消起飛。

根據《紐西斯通訊社》，暴雪嚴重影響南韓當地民眾的日常生活，除了上班尖峰時間交通癱瘓，導致民眾只能「滑雪上班」，甚至還有貨車因為道路結冰，而卡在道路上無法繼續向前行駛，就有10多名國中生見狀後，立刻衝上前協助將貨車推上坡，協助貨車脫困，相關畫面也被拍攝成影像分享在社群平台Instagram上。

網友們不禁留言，「孩子們也太善良了吧」、「看見孩子們的義舉，原來我們國家還有救啊」、「雖然心地很善良，但在斜坡的地方，萬一貨車往後滑行，那些孩子可能會受傷」。

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