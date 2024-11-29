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75歲翁喪妻後回頭狂追88歲前女友　對方家門外留情書和內褲

日本一名75歲老翁喪妻後回頭狂追88歲前女友，長時間跟蹤和騷擾對方，嚇得她報警。（示意圖／PhotoAC）

▲日本一名75歲老翁喪妻後回頭狂追88歲前女友，長時間跟蹤和騷擾對方，嚇得她報警。（示意圖／PhotoAC）

圖文／CTWANT

舊情人好可怕！最近日本福岡縣有一名88歲老婦，長時間被喪妻的75歲前男友丸山光男跟蹤且騷擾，丸山會在她的家門前留情書、食物或內褲。老婦害怕之餘對丸山提告，丸山遭發禁制令依然繼續糾纏，近日已被警方逮捕，認了自己所有犯罪行為。

綜合日媒報導，福岡縣嘉麻市一名75歲老翁丸山光男自妻子離世後，突然想起自己30多年前交往過的前女友，對方雖然已高齡88歲，但丸山恢復單身後，開始狂追前女友，常常跑到對方家試圖巧遇，不然就是在門前留下愛的情書、食物甚至是內褲，行為相當詭異。

前女友對於丸山的舉動非但沒有開心，反而嚇得不敢與他接觸，並直接向丸山提告，當地法院依《反跟蹤騷擾法》向丸山發布禁制令，不讓他接近受害者；怎料，丸山根本無視法院命令，繼續登門糾纏，在11月14日他又到受害者家門外，受害者火速報案，警察也將其逮捕。

審訊過程中，丸山坦承自己對前女友的所有騷擾行為，但他也不斷強調，在喪妻後一直想到前女友。然而丸山已經因為類似行為被判罪，目前處於緩刑期間。

日本的反跟蹤騷擾法中，跟蹤騷擾行為被定義為，出於滿足戀愛等好意情感，或是無法滿足這些情感的怨恨，對特定的人進行持續跟蹤的行為，持續跟蹤行為包括，跟蹤、埋伏、強行進入住所等地方、在住所等地方附近徘徊、監視、要求見面或交往、粗暴言行、無言或連續電話、寄送污物或動物屍體、毀損名譽和損害性的羞恥心等行為。

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