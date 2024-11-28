北韓2大兵上俄羅斯前線想色色　「找15歲妹子裸聊」遭俄警通緝

▲北韓2大兵上俄羅斯前線想打「炮戰」，找15歲妹子裸聊遭俄警通緝。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

北韓在本月陸續派出上萬兵力，前往俄羅斯當援軍打烏俄戰爭，不過現在傳出有兩名北韓大兵上了前線，卻只顧著玩「炮戰」，找15歲妹子裸聊，結果遭到俄羅斯警方通緝。

據中國《網易》報導，這兩名北韓大兵在俄羅斯庫斯克地區前線，一心一意只想打「人體炮戰」，他們開始玩視訊，並與一名15歲妹子聊天，隨後更要求這名少女向他們裸露胸部。警方獲報後立刻展開調查，並對這兩名北韓大兵發出通緝令。

不過這已非首起北韓大兵在俄羅斯發生性犯罪的事件，日前才有一名俄國女大生控訴，她負責協助北韓士兵在俄國的語言與生活文化適應，卻被當成慰安婦，慘遭5名北韓大兵集體性侵。這名女大生說，她至少被這群北韓士兵欺負了2小時，之後這群北韓兵要去找伏特加來喝，她才找到機會脫逃。

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