日本議員住家大火2死　女子烈焰旁「詭異起舞」畫面流傳

▲自民黨參議員豬口邦子住家大火，2人死亡。（圖／達志影像／美聯社）
記者詹雅婷／綜合報導
日本自民黨參議員豬口邦子住家27日晚間發生大火，火勢相當猛烈，初判丈夫與30多歲長女不幸命喪火窟。然而如今網路卻開始流傳一段影片，在豬口邦子住家火災發生當時，有一名女性身影似乎正在跳舞，但她的背後就是熊熊烈焰，手中疑似拿著寶特瓶之類的物品，畫面被日本媒體播出。
●以下影片內容恐造成不適，請斟酌觀看。
信頼を信条とする地上波ニュース番組が今取り上げるニュースかなと思ってしまった。— ST-RING Label エンタメ大好き！ (@st_ring_com) November 28, 2024
文京区マンション火事、#猪口邦子 議員の 夫と長女 が亡くなったとみて確認している。視聴者提供の動画には火事の最中ペットボトルをもって動き回る女性らしき #人影 があり、特定が進められている。 pic.twitter.com/OdLXUWTmy9
這起事件的起火點據信就在豬口邦子住處，也就是東京都文京區小石川一棟建築的6樓，當局出動30輛消防車至現場救援，時隔8個多小時才把火勢撲滅。
只不過在豬口邦子住家火災發生當時，有一名女性身影出現熊熊大火附近，有人認為她的動作看起來就像是在跳舞，且手上似乎拿著寶特瓶，瓶內有一些液體，或許是正在試著利用水瓶內的水滅火，但依據常理判斷，這些水量並不足以撲滅火勢。已知這名女子最後快速離開，幾乎是以小跑步的速度離去。
經查，失火的豬口邦子住處室內並無明顯油類物質撒落的痕跡，縱火可能性低，但若要前往公寓6樓，無論是電梯或是樓梯，都必須要有鑰匙才能進入，火災從室內燃起的可能性高，不過室內並未擺放暖爐。警視廳正持續進行現場調查，釐清起火原因。
▼警視廳正持續進行現場調查，釐清起火原因。（圖／達志影像／美聯社）
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