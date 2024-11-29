日本議員住家大火2死　女子烈焰旁「詭異起舞」畫面流傳

▲自民黨參議員豬口邦子住家大火，2人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本自民黨參議員豬口邦子住家27日晚間發生大火，火勢相當猛烈，初判丈夫與30多歲長女不幸命喪火窟。然而如今網路卻開始流傳一段影片，在豬口邦子住家火災發生當時，有一名女性身影似乎正在跳舞，但她的背後就是熊熊烈焰，手中疑似拿著寶特瓶之類的物品，畫面被日本媒體播出。

●以下影片內容恐造成不適，請斟酌觀看。

這起事件的起火點據信就在豬口邦子住處，也就是東京都文京區小石川一棟建築的6樓，當局出動30輛消防車至現場救援，時隔8個多小時才把火勢撲滅。

只不過在豬口邦子住家火災發生當時，有一名女性身影出現熊熊大火附近，有人認為她的動作看起來就像是在跳舞，且手上似乎拿著寶特瓶，瓶內有一些液體，或許是正在試著利用水瓶內的水滅火，但依據常理判斷，這些水量並不足以撲滅火勢。已知這名女子最後快速離開，幾乎是以小跑步的速度離去。

經查，失火的豬口邦子住處室內並無明顯油類物質撒落的痕跡，縱火可能性低，但若要前往公寓6樓，無論是電梯或是樓梯，都必須要有鑰匙才能進入，火災從室內燃起的可能性高，不過室內並未擺放暖爐。警視廳正持續進行現場調查，釐清起火原因。

▼警視廳正持續進行現場調查，釐清起火原因。（圖／達志影像／美聯社）