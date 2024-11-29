南韓「滑雪上班男」超狂身分起底！　親曝：只想著上班別遲到

▲金姓老師是越野滑雪國手出身。（圖／翻攝X）



記者吳美依／綜合報導

南韓首爾與京畿道連日降下「破紀錄暴雪」，交通大打結，一名男子也因為28日「滑雪上班」爆紅。如今他的真實身分被起底，原來是一所高中的體育老師，還曾經擔任「越野滑雪」國手長達7年。

《韓聯社》報導，金姓老師在市中心滑雪的影片，於各大社群媒體上瘋傳。他目前任教於京畿道龍仁市一間高中，平時開車20分鐘左右就能到校，那天卻滑雪1個半小時才抵達。

金老師原本打算搭公車，但透過手機確認，才發現公車根本沒發車。於是，他返回家中，換上滑雪服及裝備，揹上裝有換洗衣物及鞋子的包包，展開市中心的「越野滑雪」。

오늘 찍힌 건 맞는데, 저도 톡으로 공유받은거라 어딘지는 저도 잘 모르겠습니다. 동일인물이라면 흥덕인 듯 싶습니다만 정확한 정보는 아닐 수 있습니다. pic.twitter.com/grfA5DdUBo — 탐님 (@wantBrich) November 28, 2024

事實上，金老師自從高二開始的7年期間，都獲選越野滑雪國家代表隊成員。越野滑雪又被稱為「雪地馬拉松」，是一項在較平坦地形滑雪的冬季運動。

金老師事後坦言，對於自己爆紅感到非常驚訝，「當時只想著上班不能遲到」，儘管到了學校才發現停課，但老師依然必須上班，「所以我像平常一樣開始工作了。」不過下班時，他就改搭同事的便車回家。