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韓媒罕見不酸了！讚嘆台灣棒球展現「冠軍風範」　只因這正確決定

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

記者羅翊宬／編譯

世界棒球12強賽，中華隊（台灣隊）於24日晚間在與日本的決賽，以4比0的成績完封日本、順利奪冠。事後，身為地主國的日本雖然主動準備香檳與啤酒，讓獲得冠軍的隊伍能夠開噴慶祝，但中華隊總教練卻沒有開香檳慶祝，就連平常發文酸溜溜的韓媒，都忍不住讚嘆中華隊所展現的「冠軍風範」。

在本屆預賽中，南韓分別輸給台灣與日本，最後以3勝2敗的成績慘遭淘汰，此後韓媒在進行相關報導時，語氣難免酸溜溜，包括日本隊在冠軍賽敗給台灣時，韓媒就以「東京巨蛋慘案」狂酸，同時卻又不免羨慕能夠在賽事上擊敗日本的台灣，代替南韓完成此一夙願。

其實，韓媒《OSEN》就針對中華隊賽後決定不開噴香檳慶祝的態度特別發文，並給予高度讚賞，標題強調中華隊總教練曾豪駒婉拒開噴香檳，以此展現出「冠軍隊的高品格」，讚賞其勝不驕、敗不餒，且尊重地主國日本的風範。

該則報導引述《自由時報》等台灣當地媒體的報導，指出曾豪駒當時婉拒開噴香檳慶祝的理由，「這裡（東京巨蛋）是日本職棒的場地，當然我們也可以在這裡慶祝獲勝，但我們還是希望能夠將這份喜悅，帶回台灣慶祝」，而儘管日本也向台灣主動提議，可以開香檳慶祝，但中華隊仍認為「會造成日本的麻煩」，因此予以婉拒。

事實上，中華隊在獲勝後就接到中華民國總統賴清德的祝賀，而回國後更在台北車站參與慶祝遊行，迎接國人與粉絲們的熱情歡呼。

▲奉重根(左)2009年經典賽第2次擊敗日本，在投手丘上插旗惹議。（圖／達志影像／美聯社）

▲南韓網友留言重提，過去奉重根在2009年經典賽第2次擊敗日本時，在投手丘上插南韓國旗的事蹟。（圖／達志影像／美聯社）

南韓主要搜尋引擎Nate刊登該則報導，底下也出現許多南韓網友留言道賀，真心為台灣隊能夠贏過日本獲得冠軍感到高興，「真是太優秀了！能夠贏過日本，代表台灣的棒球是有在進步的。儘管我們韓國是不斷退步，他們（韓國球員）只有薪水上漲，然後表現出傲慢的態度」、「台灣真的做對了，真是太爽了」。

也有南韓網友表示，「如今韓國隊是亞洲最爛的球隊，墮落到和中國差不多的水準」、「台灣在日本殖民時期建設鐵道和下水道，對國家發展大有助益，而韓國則是選擇和台灣斷交、與中國親近。因此比起韓國，台灣自然更喜歡日本」。

更有南韓網友留言批評自家的運動精神表現欠佳，「如果是朝鮮人（조센징，發音來自日文，帶有貶意）的話，就只會在投手丘插上太極旗（南韓國旗），把政治議題帶入體育，運動家精神退步個50年吧？顆顆，現在（南韓）應該沒機會獲得冠軍了吧」、「除了足球以外，南韓在籃球、棒球、排球等主要運動項目都輸給台灣了」。

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