民團號召雙殺藍版《憲訴法》、《選罷法》　破2千人頂寒風立院外集結

▲台灣公民陣線結合眾多公民團體再次號召青鳥公民運動「下班、下課，立院集結」。（圖／經民連提供）



記者杜冠霖／台北報導

為了避免中國國民黨人在週五立法院院會突襲排審《憲法訴訟法》與《選罷法》修法，台灣公民陣線結合眾多公民團體再次號召青鳥公民運動「下班、下課，立院集結」，頂著最低12度寒風，現場已超過兩千人集結，經民連提出四項訴求，包含：立即通過已經拖延五個月的《學生輔導法》修正案、撤回翁曉玲提出的《憲法訴訟法》修正案、撤回傅崐萁、許宇甄的罷免連署應附身分證影本《選罷法》修正案、撤回許宇甄的提高罷免過案門檻《選罷法》修正案。

台灣經濟民主連合智庫研究員黃承瀚表示：此次公民團體集結，青鳥公民運動再次走上街頭，要阻止民主倒退，要雙殺的惡法，就是翁曉玲的三個《憲法訴訟法》修正案，以及傅崐萁與許宇甄分別領銜提出的三個《選罷法》修正案。選罷法修正不考慮分母的不同，直接拿分子比大小；不考慮投票率與投票人數的不同，竟然要求同意罷免票數必須大於被罷免人原當選票數，才算罷免通過。過去三十年，台灣曾經舉行八次中央及縣市層級罷免投票，投票率介於24.98%到51.72%之間，均遠低於被罷免人原選舉投票率。

黃承瀚指出，在野黨用嚴重誘導、扭曲的政黨民調，誇稱多數民眾支持罷免連署應附身分證影本。無論中國國民黨的修法說詞，或民眾黨黃國昌的惡意民調，都以總統副總統個人參選連署也應附身分證正反面影本為藉口，卻向民眾隱瞞我國《個人資料保護法》是在2012年10月才將包括身分證影本在內的紙本個人資料納入保護。

黃承瀚表示，台灣從1996年開始總統直選，非屬政黨提名的個人候選人，無論林洋港（1996）、許信良（1996）、宋楚瑜（2000）、宋楚瑜（2012年1月），都是在新版《個人資料保護法》將紙本納入保護以前。在此之後，數十萬國民身分證影本的徵求、蒐集、影印、造冊與查對，根本與新版《個人資料保護法》的立法本旨相衝突，因而，個資法修法生效至今，不曾有人透過連署登記為總統副總統候選人。

台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強表示：今天，是冬季青鳥的首次集會。四項訴求是：第一、立即通過已經拖延五個月的《學生輔導法》修正案，第二、撤回意在癱瘓憲法法庭，翁曉玲提出的《憲法訴訟法》修正案。第三、撤回要讓罷免成案極困難，傅崐萁、許宇甄提出的罷免連署應附身分證影本《選罷法》修正案。第四、撤回要讓罷免投票通過不可能，許宇甄提出的提高罷免過案門檻《選罷法》修正案。

賴中強直言，請問藍白二黨《學生輔導法》的提案人：台灣民眾黨黨團、洪孟楷、萬美玲、羅智強、馬文君、羅廷瑋、廖偉翔、徐巧芯、林思銘、楊瓊瓔、柯志恩、葛如鈞、王育敏、陳菁徽（以上僅僅列出領銜提案人），你們是真的重視《學生輔導法》？還是說一套、做一套，先讓程序委員會把已經拖了五個月的《學生輔導法》列為第一案，明天一早，再來突襲變更議程排審《選罷法》、《憲法訴訟法》？是不是要把《學生輔導法》拖到天荒地老，真有學運，藍白二黨才會怕嗎？



