嘆公務員申訴霸凌「等於找死」　吳宗憲經驗談：源頭就是長官

▲吳宗憲引自身經驗談職場霸凌。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

勞動部爆出霸凌案，導致前勞動部長何佩珊引咎辭職，也讓各單位上緊發條。國民黨立委吳宗憲坦言，自己當過20幾年公務員，還在當基層檢察官時也沒少被長官霸凌，但從沒有申訴過，「霸凌來源就是長官，還找長官申訴不是找死嗎？」因此呼籲考試院應明訂霸凌的定義，並引入外部力量監督，才能保障公務員。

吳宗憲表示，勞動部霸凌案發生後自己也接到很多公務員投訴，衛福部、疾管署、調查局、調查站等，很多人都說長官天天罵、抓底下的人背黑鍋，不滿官官相護，但現在考試院沒有準確定義「霸凌」，來申訴的人也不知道是管理不當還是涉及霸凌，要先讓公務員知道甚麼是霸凌，才知道要怎麼申訴。

吳宗憲透露，自己當過20幾年公務員，敢出來申訴的公務員已經很少了，「我自己在當基層檢察官的時候，也沒少過被長官霸凌，我這輩子沒有申訴過，檢察官、法官至少還有獨立辦案的權力，更別提基層公務員。」

吳宗憲認為，政府應該要引入外部力量監督公部門，否則現在很多都只能靠內部申訴，「但霸凌來源就是長官，難道要跟長官申訴？跟長官挑選的幹部申訴？那我不是找死嗎？」這沒有任何意義，還是要引入外部監督，對公務員才有保障。

