洪申翰被爆要公務員連上7天班　徐巧芯諷：一上任勞長就搞霸凌

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

勞動部長何佩珊因霸凌案請辭下台，並由民進黨立委洪申翰接任，未料卻傳出上任首周就要求同仁於周末報告相關業務，更要求同仁對此事噤聲。國民黨立委徐巧芯今（28日）對此批評，洪申翰一上任勞長就霸凌公務員，「一張嘴巴說的好勞權，實際上勞工、公務員是心裡最軟的一塊肉」。

對於洪申翰被爆「不准講六日要上班」，徐巧芯質疑，怎麼洪申翰一上任勞長就霸凌公務員？勞動部前部長何珮珊、北分署前署長謝宜容因霸凌案先後請辭，結果在換上洪申翰之後，情況卻變得更離譜。

徐巧芯諷刺，洪申翰剛上任就不顧公務人員六日休假的權利，「一張嘴巴說的好勞權，實際上勞工、公務員是心裡最軟的一塊肉」，洪前腳把自己的電話留在北分署，後腳就把公務員叫來假日加班，還達下封口令，「請問留電話有用嗎？」

洪申翰稍早透過公關向外界表示，因為接任比較倉促，立法院衛環委員會也預告，會在下週安排勞動部作業務報告與詢答，所以，部長必定需要在下週之前，仔細聽過一次各司署的業務報告。但在上任第一週，必須優先花心力在關懷北分署同仁的士氣與身心狀況，也不斷處理霸凌案重啟調查的規劃與執行，以及相關申訴案件的機制建立，因此很難找到完整的時間段落來聆聽個司署的業務報告，才會請勞動部各司署利用六、日來說明業務細節。

