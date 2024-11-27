馬龍抵台首餐吃「珍奶、肉燥麵」　對台印象有「春暖花開」之感

▲大陸桌球奧運金牌馬龍等一行人，今日下午參訪中山女高。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

前總統馬英九邀請大陸桌球名將馬龍與陸生團今（27日）中午抵台，粉絲擠爆機場接機，展現國際運動名將超高人氣，下午兩點半訪團抵達中山女中時再次引發旋風，有家住附近的民眾，中午就早早到現場守候。馬英九基金會執行長蕭旭岑受訪時笑說，馬龍等一行人午餐吃春水堂，不僅喝了珍奶也吃了香菇肉燥麵，都覺得非常美味，台北天氣也很好，「覺得來到台灣有春暖花開的感覺。」

蕭旭岑透露，剛剛陸生團在春水堂吃了許多台灣小吃，不僅有珍奶、肉燥麵，還有很多滷味，包括甜不辣、米血，大陸射擊奧運金牌選手楊倩也覺得非常好吃！而馬龍是東北人也覺得小吃很美味，「我還跟馬龍說要節制，因為接下來還會吃很多」，馬龍對台灣印象很好。

蕭旭岑強調，「交流是保台的解方」，抗中不能保台，交流才能，這次為了讓陸生團訪台真的是排除萬難，感謝陸委會、教育部的幫忙，之後還會安排到台中洲際棒球場體驗，中華隊才剛拿下世界冠軍，「冠軍對冠軍難道不好嗎？」運動是共同的語言，呼籲民進黨政府心胸要更寬大。

至於馬龍遭指有中共黨員身分，卻以陸生身分來台引統戰疑慮，民進黨立委沈伯洋更直指，任何交流都是統戰一部分，蕭旭岑反譏，有夠可笑，台灣人沒有自信嗎？很怕被統戰嗎？去年陸生團來統戰了誰嗎？「沈伯洋的黑熊學院到底做什麼？黑熊是一門好生意，但不見得對台灣有幫助，綠色政客不要阻礙台灣青年認識世界。」

蕭旭岑說，兩岸體制不同，大陸有將近1億黨員，台灣人到大陸參訪也會有民進黨、國民黨、民眾黨，各種擁有不同黨證的人，難道人家有說什麼黨就不能來嗎？台灣政府說的民主交流都假的嗎？民進黨執政下只想把台灣青年關起來、走不出去嗎？



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