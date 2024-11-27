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12強奪冠運動科學夯！業者砸700萬台中設棒球學院　張育成也來了

▲12強奪冠運動科學夯！業者豪砸700萬設棒球專業學院　大咖球星都來了。（圖／記者游瓊華攝）

▲12強奪冠運動科學夯，有業者砸700萬在偏遠的太平小鎮設棒球專業學院，吸引張育成等大咖球星前往。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

世界12強棒球賽台灣英雄奪冠歷史留名，球員們都提到情蒐數據在關鍵時刻發揮重要功用，也凸顯出運動科學的重要性。有業者看準中部缺乏大型以運動科學為基底的大型棒球教學場地，斥資700萬元，添購高速攝影分析系統、美國訓練器材以及數據分析系統，在台中太平小鎮設立中部首家大型棒球學院，才試營運一個多月，就吸引張育成、王維中以及曾峻岳等大咖球星到來，列為自主訓練的口袋名單。

▲12強奪冠運動科學夯！業者豪砸700萬設棒球專業學院　大咖球星都來了。（圖／記者游瓊華攝）

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▲館內有專業球團使用的數據分析系統，搭配高速攝影機，讓球員了解自身盲點並加以修正。（圖／記者游瓊華攝）

業者Henry曾是數學老師，國小曾加入棒球隊，因為對棒球的熱愛，在台中也帶隊組了社區棒球隊。Henry提到，12強奪冠讓國人正視到運動科學的重要性，但全台僅北部跟南部有完整的運動科學中心，唯獨中部沒有，最多就是租借球道方式的場地，休賽期間的職棒球員，或是想要自我精進球技的球員，多半只能回到母校或是另覓場地訓練。

▲12強奪冠運動科學夯！業者豪砸700萬設棒球專業學院　大咖球星都來了。（圖／記者游瓊華攝）

▲館內有4台專業高速攝影機，捕捉投手、打者的動作，透過運動科學讓球員了解自身優缺點。（圖／記者游瓊華攝）

不同於一般打擊練習場，這個占地300坪的棒球學院，設置8米高的防護網，還有職業球場等級的照明。Henry笑說，光是草皮也花了60多萬，讓多名職棒球員一踏進都驚訝，直言「這裡的草地跟天母球場一樣」！

Henry透露，館內除了設置基本的球類測速器之外，更引進專業球隊使用的數據分析系統Rapsodo 3.0及2.0 pro，搭配4台專業高速攝影機，捕捉投手、打者的動作，並透過數據分析以及教練解說，讓球員了解自身盲點並加以修正，還有美國進口職業用三輪發球機，可配出各種球路直球、左曲球、右曲球、滑球、指叉球及蝴蝶球，讓打者能夠模擬真實的投球速度和各類投球變化。

據了解，因為專業設備，加上球員可以省下請訓練員的費用，才試營運1個多月，就吸引張育成、王維中以及曾峻岳等球星到來，在休賽期間自主訓練。但Henry提到，除了專業球員之外，館內也提供一般課程給大小球員，或是對棒球有興趣的民眾學習，希望能藉此推廣，讓更多人愛上棒球這項運動。

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