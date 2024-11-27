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興櫃公司合併破局「親友卻賺錢」　董座涉內線交易遭約談偵訊

記者劉昌松／台北報導

已停止公開發行的前興櫃股彥陽科技，2021年2、3月間傳出將被全達國際公開收購，雖然收購案沒多久就破局，但重大訊息發布後仍1造成股價波動，檢調懷疑內部關係人在禁止交易期間買賣彥陽股票，涉及內線交易，擬制性不法獲利約60萬元，台北地檢署27日指揮調查局搜索並約談彥陽科技董事長吳銘雄等人到案，檢察官晚間訊後均已請回。

▲▼ 彥陽科技內線交易案，董事長吳銘雄。（圖／記者劉昌松攝）

▲彥陽科技董事長吳銘雄涉嫌內線交易遭北檢約談到案。（圖／記者劉昌松攝）

彥陽科技(原股票代號3429)是零組件供應商，2020年營收超過新台幣3億元，彥陽在2021年9月發布新聞稿，將以每股現金18元的溢價，換股併入IC通路商益登科技(3048)，彥陽向櫃買中心申請終止櫃檯買賣，成為益登百分之百持股的子公司。

但其實在彥陽和益登宣布換股半年前，另一家通路商全達國際(8068)在2月間公告，將以每股12元公開收購彥陽普通股，彥陽隨後在3月間公告回應全達收購案，認為收購記格未見不符合公平性，但最後全達收購破局，彥陽改嫁益登。

北檢檢察官朱家蓉指揮調查局新北市調處蒐證後，懷疑彥陽董事長吳銘雄疑似將益登併購訊息洩漏給親友，讓親友有機會在禁止交易期間，提前進場買賣股票，涉嫌違反《證券交易法》內線交易罪，專案小組27日兵分3路搜索並約談吳銘雄等8人到案釐清案情，漏夜偵訊中。

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