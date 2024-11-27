錢帥君73分鐘籌5千萬救尪！郭哲敏還押前吐苦水：向親友懇求來的

▲郭哲敏到新北地院開羈押庭 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

台北市88會館負責人郭哲敏與共犯張旭昇，因涉犯賭博、洗錢、組織及銀行法等罪嫌由新北地院審理中，2人交保金額也逐步提高到各1億元與1千萬元。昨（26日）高院發回更裁，新北地院重開羈押庭，郭哲敏重申「毫無逃亡可能，皆依規定按時視訊回報科控中心，不去海邊，行蹤更有衛星定位」，但合議庭認為郭、張2人羈押原因及必要性仍然存在，裁定自11月29日起延押2月，並禁止接見、通信。

▼張旭昇到新北地院開羈押庭 。（圖／記者陳以昇攝）

新北地院18日裁定郭哲敏、張旭昇分別提高交保金1億元及1千萬元，均繼續佩戴電子腳鐐，並在郭大直住家玄關裝設居家防逃設備，只要郭移動到家中任何空間，都會被監控中心掌握，甚至裝有衛星定位，為此，郭哲敏表示「我到哪裡都會回報並視訊，台灣護照被註銷，柬埔寨護照被沒收，也不會去海邊，毫無逃亡可能」。

在裁定前休息時間，郭哲敏無奈地說「妻子（錢帥君）得知檢察官抗告成功，非常擔心」，更透露，原本頭痛宿疾要去醫院做檢查，也因戴電子腳鐐無法做精密核磁共振檢查而取消，南投老家也不敢回去，國內外銀行帳戶全被凍結，18日為了籌措5000萬交保金，也是預先向親友懇求拜託而來，才會有媒體說73分鐘就湊齊交保金。

律師也向合議庭表示，當事人郭哲敏、張旭昇均有佩戴衛星定位，並無碰面及通訊，沒有串證之虞，另郭哲敏居家監控設備接近松山機場，原本就有觸發警報可能，也都按時回報，並無逃亡可能，希望合議庭「向高院說不！維持交保裁定」。

新北地院合議庭在休息10分鐘後，下午3時30分裁定，認為郭、張2人羈押原因及必要性仍然存在，羈押期間均自11月29日起延長2月，並禁止接見、通信，2人回復原羈押狀態，還押看守所。至於1億的保釋金，本次續行羈押禁見以及延長羈押禁見裁定，若郭、張2人不抗告，或抗告後經高院駁回確定，新北院會主動通知具保人連同孳息領回。