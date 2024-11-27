日月潭涵碧樓搶攻2025年菜市場　即日起至農曆年前推養生富貴年菜

▲涵碧樓富貴養生年菜「聚春極品佛跳牆」。（圖／日月潭涵碧樓提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

又到歲末年終，日月潭涵碧樓推出「涵碧養生富貴年菜」，結合館內三大餐廳主廚，提供匯聚傳統與創新、富貴與健康的美味，為闔家團圓時刻營造美滿吉祥氣氛，也提前搶攻2025年菜市場，業者預估業績可比去年成長3至4成。

涵碧樓指出，「涵碧養生富貴年菜」由湖光軒中餐廳主廚林宗立（Mike Lin）推出中式傳統功夫菜，還有東方餐廳的西式年菜，以及九重花間日本餐廳的精緻日式年菜，消費者可自由搭配選購，享受宅配到府的便利服務。

▲雪濃花膠極品鍋。

其中湖光軒的「聚春極品佛跳牆」工序繁複，湯底以老母雞、金華火腿等高級食材熬煮出層次豐富的濃郁湯頭，再以北海道刺參、干貝、網鮑及花膠煨煮，琥珀色湯汁在滑潤中帶有膠原蛋白的濃郁口感、鮮甜回甘，令人回味無窮，為涵碧樓每年熱銷的年菜首選，每份售價4萬2888元（含甕），適合十人享用，；「雪濃花膠極品鍋」口感溫潤甘醇、養顏美容又補身，也適合全家人共享。

▲▼▼涵碧樓養生富貴年菜以食材珍貴與養生為主題。

另為讓家庭主婦輕鬆準備年夜飯與符合小家庭需求，涵碧樓特別推出兩款精緻年菜組合：「事事如意」包括紹興東坡肉、湖光閩菜佛跳牆、紅酒燉牛肉與香魚梅汁甘露煮，適合4至6人家庭、每份售價8400元，「五福臨門」包括紹興東坡肉、芋泥香酥鴨、埔里紹興醉雞、十全藥膳放山雞與上海桂花拉糕，適合2至3人的小家庭，每份售價4200元；年菜銷售期間為11月1日到2025年1月28日止，即日起至12月16日前訂購可享早鳥9折優惠。

業者表示，也同時推出象徵吉祥如意的糕點禮盒，包括蘿蔔糕與芋頭糕，以及象徵「年年高升」與「發財發福」的迎春開運禮盒，內含鼠麴草年糕與紅麴發糕；而農曆新年期間若想出門走春，涵碧樓也提供「新歲福曦．春舞涵碧」住房專案，結合奢華住宿、創意年節活動及年菜饗宴，期間也安排充滿節慶氛圍的「舞墨新春」、「開運捏麵人」、「賀歲畫糖」與「招財擴香石」等賓客專屬活動。