中台灣最美「野奢會所」推限定活動　日月潭遊艇派對狂歡

▲國內旅宿品牌「遊獵」推出日月潭遊艇派對活動。（圖／業者提供）



記者白珈陽／台中報導

全台最美飯店之一的旅宿品牌「遊獵」，憑藉打造非傳統的酒店體驗、貼合自然氛圍，橫空出世迅速爆紅，吸引不少高端客層、企業包場指名，成為台灣旅宿界快速崛起的「黑馬」。業者表示，在這一波線上旅展，至11月20日止祭出4種平日7折住宿方案，還有波士頓龍蝦、電動遊艇日月潭派對等限定版活動，訴求訂房預約客製旅遊新體驗。

2024年「ITF台北國際旅展」本月4日落幕，許多民眾因搶不到優惠感到惋惜，但最近各大旅宿業者紛紛推出「線上旅展」，讓民眾還有機會享受划算的奢華國旅，其中野奢旅宿品牌「遊獵」旗下包含南投日月潭的「遊獵行腳」，以及溪頭「遊獵羊灣」，在這波端出讓利回饋優惠房價、平日住宿享7折價，滿足各客層需求與體驗。

業者表示，近年受惠私人野奢會所住宿型態崛起，以「遊獵行腳」為例，平均一晚要價2萬元仍要搶訂，住房率更高達8成，不僅受到一般家庭散客高指名，比較意外的是還有很多企業包場。過去便承接精品錶、奢華名車等發表會，「隱密的原始感正好切合奢華品所要的氛圍」，因此這波限定的線上旅展活動，也引起不少人詢問。

▲「遊獵行腳」全區基地超過2000坪，採聚落式規劃。（圖／業者提供）



業者說，這波限定活動中，「遊獵」更把波士頓龍蝦融入野奢食材中，一次滿足饕客味蕾，還特別找來電動遊艇辦派對，嗨翻日月潭，不僅適合三五好友，也很正中企業包場需求，堪稱當地獨一無二。

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，國人偏愛假日出遊，春節、寒假受惠於長假期，一直是整年度相當熱門的旅遊季節，據ITF國際旅展4天展期結束數據，週末假日突破10萬人次參觀，甚至有國內飯店集團業績破億，不少飯店也達到千萬業績。

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