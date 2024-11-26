日月潭畔新飯店推藝術家數位版畫聯展　10位台灣藝術家齊秀筆下山海

▲「山海相連 日月相伴」數位版畫展上週開幕。（圖／日月潭力麗溫德姆溫泉酒店提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

日月潭力麗溫德姆溫泉酒店日前推出「山海相連 日月相伴-藝術家數位版畫聯展」，邀請10位台澎金馬在地知名藝術家，以自然與藝術共生為主題、透過數位版畫展現山與海的生命交融，打造日月潭旅遊結合藝文推廣的亮點。

開幕儀式於11月22日舉辦，由力麗觀光開發股份有限公司董事兼資深顧問蔡宗易、大媒體新聞網董事長辛澎祥及膠彩畫家林亮吟聯手揮毫，共同創作以「山海」為主題的畫作，包括日月潭國家風景區管理處秘書涂振昇、南投縣觀光處長陳志賢等、魚池鄉長劉啟帆等都出席。

業者指出，10位參展藝術家為莊連東、黃進龍、趙宗冠、林亮吟、詹阿水、劉玉燕、趙純妙、莊麗珠、鄭美珠，以及前輩藝術家張萬傳，展出30幅水墨、油畫、水彩與膠彩等多種創作媒材作品：林亮吟以「更迭」為題，創作一幅完整佔據展區牆面之一的巨型畫作，氣勢磅礡，令人嘆為觀止；國際油畫大師詹阿水則以水中畫作的抽象技法，生動展現水與生命的動態韻律；台灣20世紀早期赴日的修習西洋畫的張萬傳與其經典之作，更為整體展覽增添歷史厚度與文化深度。

蔡宗易致詞表示，力麗觀光致力於將藝術文化融入飯店經營，以豐富的藝文內涵吸引不同族群的旅客，尤其是文化與自然的愛好者；此次展覽不僅於宴會廳中展出，更將30幅作品分散於酒店多個樓層，形成一條藝術導覽路線，並特別安排參展藝術家親自導覽作品，讓來客有機會深入了解作品背後的創作故事，酒店也計畫與在地教育團體合作辦理體驗活動，讓更多人有機會接觸並感受臺灣文化之美。

「山海相連 日月相伴-藝術家數位版畫聯展」即日起展至2025年3月31日，地點即位於南投縣魚池鄉中正路312號日月潭力麗溫德姆溫泉酒店，歡迎熱愛藝術與自然的民眾前來觀賞。