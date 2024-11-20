台灣部落觀光嘉年華11／29-12／1登場　七國家風景區齊推部落觀光

▲2024台灣部落觀光嘉年華將於11月29日至12月1日舉辦。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「2024年台灣部落觀光嘉年華」將於11月29日至12月1日，於華山1914文創產業園區西1館登場，透過動態及靜態主題呈現台灣原住民16族部落觀光特色、精彩樂舞表演、風味美食、精美部落工藝、及各種部落特色體驗活動，展現部落風貌及文化藝術風采，讓參與者感受台灣原民文化之美。

展前記者會今日於觀光署旅遊服務中心辦理，交通部觀光署主任秘書方正光、原住民族委員會族群委員丹菁、林業保育署簡任技正盧英秀、勞動力發展署視察紀秉宗、國立台灣工藝研究發展中心技術組長蔡體智及各國家風景區管理處代表、立法委員黃仁特助陳偉華都共同參與揭幕。

日月潭國家風景區管理處指出，觀光署與轄下日月潭、阿里山、參山、西拉雅、茂林、花東縱谷、東部海岸等7個國家風景區管理處，皆不遺餘力地推動各項部落觀光推廣，這次透過台灣部落觀光嘉年華平台，希望讓世界更瞭解台灣豐富多元的人文風采，也鼓勵民眾親身走訪這些充滿故事及豐富文化底蘊之部落。

今年台灣部落觀光嘉年華除「部落樂舞表演」、「部落遊程及輔導成果展示」、「DIY部落手作體驗」、「戶外市集展售」等內容，會場還增加「原住民傳統服飾體驗」及「部落童玩體驗」等一系列精彩體驗活動，亦設置大型「貓頭鷹稻草裝置藝術」及「部落瞭望高塔」等創意打卡點；另為推廣環保永續理念，設置環保餐具租借站，至各攤位購買美食可享自備餐具之優惠，打卡還可兌換活動限量試飲杯。