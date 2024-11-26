NTSO交響樂團、360秒煙火吸2.2萬人　明潭花火音樂嘉年華落幕

▲NTSO國立臺灣交響樂團電影花火音樂會於上周末登場。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「2024日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」系列活動在23日晚間由「NTSO國立臺灣交響樂團電影花火音樂會」壓軸登場，吸引2萬2000名遊客齊聚日月潭湖畔的向山遊客中心，享受國家等級的音樂饗宴，最後以360秒絢麗的煙火畫下圓滿句點。

日月潭國家風景區管理處指出，本次音樂會邀請到「NTSO國立臺灣交響樂團(正團)」，演奏耳熟能詳的好萊塢電影主題曲《西城故事》、《侏羅紀公園》、《冰雪奇緣》，及動畫著名配樂《魔法公主》、《魔女宅急便》等，也讓國家級音樂演奏走入地方，讓民眾能領略音樂之美。

活動現場也設有日月潭觀光圈及在地產業店家攤位市集，如日月潭紅茶、日月潭著名茶葉蛋、南投咖啡、文創商品、在地農特產品等，以及從白日串聯夜間的趣味氛圍遊戲；其中遊客與日月潭巨石和限定光雕投影合照，並於日管處粉絲專頁打卡，就能獲得超精緻限量版紀念品(茶包組或竹杯香氛蠟燭)。

共同聆賞音樂會演出者包括交通部觀光署主秘方正光、日管處長柯建興及NTSO台灣交響樂團長劉玄詠等，柯建興表示，「日月潭Come!BikeDay花火音樂嘉年華」今年已邁入第17年，是國內矚目的活動品牌，也讓遊客藉此更加認識日月潭，間接帶動地方產業之經濟效益及產業品牌識別度，他感謝眾多遊客前來共享音樂盛宴。