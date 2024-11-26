勞動部霸凌案　周弘憲指公務人員保障應加強「上任後提高法律位階」

▲考試院長被提名人周弘憲。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院今（26日）舉行全院委員會審查考試委員提名人事，上午審查考試院長被提名人周弘憲，下午則審查副院長被提名人許舒翔。周弘憲報告時表示，前一陣子勞動部職場霸凌，令人心痛，考試院職掌公務員保障事項，自有責任給予公務同仁一個友善安全的工作環境，上任後，將責成院署相關機關，研議將職場霸凌相關措施提升到法律位階。

周弘憲指出，他的人事案若通過、上任後，將責成院署相關機關，研議將職場霸凌相關措施提升到法律位階，在廣泛徵詢各方意見後，儘速凝聚公務人員保障法修正草案，經考試院院會討論後，送立法院審議，建構一個更友善、安全的職場環境。

周弘憲也強調，考試委員須超出黨派外，依據法律行使職權，如各位提名人可以被立院審查通過，能夠組成一個多元又專業新團隊，針對各項政策及法案反覆思辯，找出最好方式實行，除考試院新團隊必須凝聚共識外，辦理國家考試及各種變革，都必須傾聽社會聲音並與各機關協調。

至於在野黨修法，將考選部長、銓敘部長、保訓會主委出席考試院會身份改為列席，綠委沈伯洋詢問如何看待？周弘憲回應，考試院負責大方向，但政策細節執行都是部會處理，由三個部會首長出席院會表示意見，也是讓所有議案比較周延，考試院會是以考試委員為主，但也不是考試委員以外的人都不能參與院會。

藍委也詢問霸凌案未來如何因應，周弘憲回應，可以向各機關人事單位中的身心協助方案處理，如果對於機關措施不服，可以向保訓會再申訴。對於此次勞動部霸凌事件，若有提出再申訴，會請當事人跟機關到院說明。對目前公務人員法定保障機制運作，周也認為，應該要再加強。

