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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

紀錄片《國有器官》播映期間屢收跨境炸彈恐嚇　警政署：已累積30起

▲彰化縣議員將放映紀錄片國有器官，議會遭恐嚇要放炸彈。（圖／翻攝莊陞漢臉書）

▲紀錄片「國有器官」播映影院屢遭炸彈恐嚇。（圖／翻攝莊陞漢臉書）

記者杜冠霖／台北報導

紀錄片「國有器官」自10月開始在台上映，揭露中共高官活摘人體器官的駭人行為，在我國播映期間，接連遭到炸彈威脅，也有民代舉辦放映會後進行講座，卻收到恐嚇信，要求限時刪除播放訊息，否則將在縣議會及服務處放炸彈。警政署今（27日）透露，電影上映至今已接獲30起相關案件，其中1件確定來自中國，手法跟去年我國民代遭受恐嚇相近，為大陸地區之犯嫌慣用手法，警政署會全力確保民眾安全。

國安局今天赴立法院外交及國防委員會，專案報告紀錄片「國有器官」在台放映及中國大陸對台灣的「長臂管轄」策略。

警政署副署長李政曉報告時表示，根據各轄區警察局通報，因放映電影導致不同人士恐嚇滋擾，目前已接獲30起案件，跟去年我國民代遭受恐嚇手法相近，為大陸地區之犯嫌慣用手法，並刻意將內容寄發新聞媒體以擴大民眾恐慌，藉此虛耗我國行政資源，警政署持續推動檢舉信箱、多元認證等。

民進黨立委林楚茵質詢時表示，中國正持續透過「灰色作戰」侵擾台灣，利用恐嚇手段阻止揭露其殘暴真相的影片被世人廣泛觀看，呼籲相關部會將此類事件列為研究重點，全面防範中國的「紅色滲透」。她指出，近年來中國不僅在境內進行滲透，甚至將其長臂管轄延伸至國際範圍，此次針對紀錄片《國有器官》的恐嚇事件，正是中國灰色作戰的一部分，其目的是讓國人因恐懼而不敢進場觀看，進一步阻止殘酷真相被揭露。

國安局副局長張元斌表示，針對這次事件，國安團隊已進行全面調查，未來也會適時揭露中國恐嚇行為的具體手法。他強調，會避免類似恐嚇手段對台灣社會產生更大的心理影響。警政署副署長李政曉補充，目前已接獲30起相關案件，其中1件確定來自中國，他強調警政署將全力確保民眾安全。

文化部政務次長王時思指出，中國利用OTT平台及網路媒體滲透台灣，藉由台灣的言論自由特性做為切入點，對台灣形成長期威脅。她坦言，在數位平台上，由於言論自由保障，管理手段相對有限。未來文化部將加強民眾對數位媒體的識讀能力，減少這些媒介對台灣社會的影響。

國安局報告也顯示，經刑事局調閱恐嚇電郵來源的IP位置，以法國8案最多、波蘭6案，美國、中國大陸各5案，德國、香港及英國各2案，以及泰國、越南、土耳其、日本、西班牙及俄羅斯各1案，研判犯嫌透由VPN虛擬私人網路跳板程式寄送恐嚇電郵。

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