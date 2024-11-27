共軍將啟「聯合利劍C」制賴清德出訪　綠委批：完全不給中華民國空間

▲總統賴清德 。（圖／記者李毓康攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德30日將啟程前往南太平洋友邦出訪，中途依照慣例規劃過境美國。據外媒報導，有安全官員透露，中國可能在未來幾天，以此為藉口發動軍事演習；不排除又要命名為「聯合利劍C」。對此，綠委林俊憲今（27日）受訪時表示，中共用武力威脅，只是得到反效果，把台灣越推越遠。賴瑞隆則指出，賴清德出訪友邦是人民期待，也是善盡總統職責，如果中共連這都不允許，顯然就是完全不給中華民國任何空間，中共只接受一個中國，那台灣人民又如何接受？

對於共軍擬在總統賴清德出訪時發動軍演。林俊憲指出，台灣人對中共的威脅跟霸凌，麻痺、無感，但心裡很憤怒，用軍事恐嚇會有效果嗎？只是讓台灣人更討厭中共，中共完全不了解台灣的情況，現在用這種武力威脅、恐嚇，只是得到反效果，把台灣越推越遠，讓台灣得到國際同情跟支持，中共要了解，很多國家會支持台灣是因為有共同價值，也就是民主跟自由，這是獨裁國家永遠搞不懂的地方。

賴瑞隆表示，賴清德出訪友邦是人民期待，也是善盡總統職責，中共軍演也只是招致台灣甚至全球人民更大反彈，也讓日本跟美國更清楚了解中共蠻橫本質，台灣到友邦外交行為難道不被允許？中華民國總統去中華民國友邦的邦誼行為，如果中共連這都不允許，顯然就是完全不給中華民國任何空間，中共只接受一個中國、中華人民共和國，那台灣人民又如何接受？

賴瑞隆呼籲，中共不要再自欺欺人，一方面騙台灣人民可以談、有九二共識空間，另一面作為卻證實心中只有中華人民共和國，完全不給中華民國跟台灣空間，我國總統出訪邦交國非常正常，連這都要封殺、用聯合軍演恫嚇台灣，台灣人民絕不接受，也呼籲國人此時應該不分黨派團結，支持總統走出去，讓總統強化我國邦誼、世界民主國家可以支持台灣，讓中共面對更大國際壓力，這才是確保兩岸和平最好的路。