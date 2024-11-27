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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雙城論壇下個月將登場？　蔣萬安：我們有信心今年可以舉辦

▲台北市長蔣萬安備詢。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

自2010年舉辦至今的「台北上海雙城論壇」，今年輪到台北市政府主辦。據《東森新媒體ETtoday》掌握，北市府日前已將名單交給陸委會，並安排上海訪團於12月16日至18日來訪，主論壇預計在12月17日登場。對此，台北市長蔣萬安27日表示，「我們有信心今年可以舉辦，一切確定好再跟大家做個報告」。

針對雙城論壇最新進度，市府發言人殷瑋表示，雙城論壇相關事宜，都還在溝通規劃當中，若確定會對外說明；北市府很有信心今年能順利舉辦，在大環境越困難的時候，越應該對話交流。

《東森新媒體ETtoday》掌握，台北市政府目前預定上海市訪問團於12月16日至18日來台，雙城論壇主論壇則在12月17日舉行；有消息人士指出，由於520後大陸實施軍演、軍機軍艦不斷擾台等，使我政府對來台參加論壇的上海官員名單「有意見」。

蔣萬安今出席台北農產運銷公司50周年茶會，被問到雙城論壇議題，蔣萬安表示，持續在溝通，他們都還是在溝通後續相關事宜的規劃。

針對對方來的層級？蔣萬安指出，都還在持續溝通、協調，他在議會也有強調過，基於上海、台北之間，兩市交流互惠的基礎，他們認為雙城論壇應該要辦，加上雙城好、兩岸好，這樣的角度出發他們認為一定要辦，「所以我們有信心今年可以舉辦，一切確定好再跟大家做個報告」。
 

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