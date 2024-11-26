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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

LIVE／重返大巨蛋！味全龍英雄來了　與球迷面對面分享冠軍之路

記者袁茵／台北報導

中華隊在世界12強賽金牌戰以4比0擊敗日本隊，總統府26日下午3時20分舉行「棒球英雄，台灣尚勇」大遊行；而台北市長蔣萬安也決定在26日晚上7時在大巨蛋舉辦味全龍見面會，但整場活動規劃臨時，直至26日早上才對外公告，出席名單有吉力吉撈．鞏冠、李凱威 、張政禹、陳冠偉、林凱威、張建銘、李東霖、許周博，啦啦隊也會進行開場，由《東森新媒體ETtoday》全程直播。

蔣萬安26日上午於臉書表示，「世界冠軍感動久久不能平復？那就不要平復！」味全龍棒球英雄榮耀歸來，重返主場「台北大巨蛋」，預計在26日晚上7時於大巨蛋下沉式廣場舉辦「英雄見面會」，與會名單包括張建銘、吉力吉撈．鞏冠、林凱威、陳冠偉、李凱威、張政禹，以及訓練員許周博、防護員李東霖。 

▲▼為慶祝中華隊奪冠，台北市長蔣萬安26日舉辦味全龍見面會，但名稱寫「台北城市冠軍英雄見面會」，引發外界批評自我矮化。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

▲為慶祝中華隊奪冠，台北市長蔣萬安26日舉辦味全龍見面會。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

蔣萬安也預告此場見面會亮點，包括球員分享冠軍之路、味全龍啦啦隊「小龍女」的感動真心話，以及「中華隊英雄應援面對面」，並喊話球迷「今天晚上，大巨蛋不見不散！」

根據台北市政府流程規劃，晚上7時由啦啦隊「小龍女」進行開場後，蔣萬安約於晚上7時10分左右上台致詞，並且進行致贈儀式，發給選手們嘉勉金，並且全場合照；而晚上7時30分左右，由教練、球員、後勤團隊針對臉書留言做感想訪談，整場活動約於晚間8時結束。

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，中華隊拿下冠軍。（圖／記者李毓康攝）

不過，此場活動舉辦的相當臨時，蔣萬安直至昨（25）日下午2時才對外宣布，要舉辦味全龍隊選手舉辦見面會，特別滿足很多球迷希望跟中華英雄見面的期待。當時台北市政府發言人殷瑋補充道，規劃在北市府市政大樓的一樓大廳舉辦見面會。

但到了傍晚，台北市政府遲遲無法公布此場見面會的具體時間、地點及參與選手，而蔣萬安於晚上6時在台北市議會結束市政總質詢後，帶著副市長張溫德、體育局長王泓翔一同走到議場正後方的休息室，討論了將近半小時，直至約6時30分左右一行人才離開。

被問到與王泓翔討論了什麼內容，是不是26日要進行的味全龍見面會？蔣萬安回應「對，我們在討論明天跟球員見面會的一些規劃，還算順利。」媒體追問是否會如期舉辦？蔣萬安允諾「會，（正在）討論規劃細節」。

至於地點是否改在大巨蛋周遭，而不是市政大樓？蔣萬安說，希望地點在大巨蛋，是因為該場地具有特別的意義，所以剛剛在討論很多細節。

▼蔣萬安出席2024第三屆世界棒球12強錦標賽直播活動。（圖／台北市政府提供）

▲▼蔣萬安出席2024第三屆世界棒球12強錦標賽直播活動。（圖／台北市政府提供）

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