　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

味全龍英雄重返大巨蛋　「資深龍迷」蔣萬安送400萬獎金、親子館VIP卡

記者袁茵／台北報導

中華隊在世界12強賽金牌戰以4比0擊敗日本隊，台北市長蔣萬安25日宣布，26日晚上7時在大巨蛋舉辦味全龍見面會，出席名單包括吉力吉撈．鞏冠、李凱威 、張政禹、陳冠偉、林凱威、張建銘、李東霖、許周博；而身為「資深龍迷」的蔣萬安也於活動中贈送共400萬元獎金，還有2年免費搭雙北捷運、親子館終身VIP會員卡。

台北市政府與味全龍於26日晚上7時在台北大巨蛋下沉式廣場舉辦「台北城市冠軍英雄見面會」，由啦啦隊「小龍女」璦昀、小映、霖霖、林襄、賴可、琪琪進行開場，台下球迷們也相當熱情，不斷大喊「Team taiwan」；隨後換台灣英雄們吉力吉撈．鞏冠、李凱威 、張政禹、陳冠偉、林凱威、張建銘、李東霖、許周博等人進場。

▲▼ 蔣萬安出席12強味全龍選手見面會-小龍女。（圖／記者黃克翔攝）

▲「小龍女」開場。（圖／記者黃克翔攝，以下皆同）

「資深龍迷」蔣萬安致詞時表示，謝謝中華隊所有台灣英雄、教練，辛苦的訓練員、防護員，特別謝謝辛苦的「火哥」張建銘帶領中華隊一路拼戰到東京巨蛋，也要謝謝這次冠軍戰的終結者林凱威、低調王者李凱威、全力以赴的張政禹、台灣大炮吉力吉撈．鞏冠，以及跨世代拿下銀牌與金牌的陳冠偉等，還有默默付出的訓練員許周博、防護員李東霖。

蔣萬安提及，再次感謝中華隊所有台灣英雄，以及謝謝台北主場的味全龍隊所有球員、教練、訓練員、防護員，當然也謝謝熱情的球迷朋友，因為有你們支持中華隊，才能讓他們最後拿到冠軍，「再次感謝大家，我們永遠支持你們，謝謝！」

▲▼ 安出席12強味全龍選手見面會-合照。（圖／記者黃克翔攝）

而蔣萬安也於活動中再次重申，將送給5位（林凱威、陳冠偉、吉力吉撈．鞏冠、張政禹、李凱威）參與本次中華隊的味全龍隊員每人70萬元獎金，隨隊的教練張建銘30萬元獎金，防護員李東霖、訓練員許周博各10萬元獎金，全部加起來共400萬元獎金。

另外，蔣萬安也額外贈送「2年免費搭乘雙北捷運」獎項，還有台北親子館終身VIP會員卡，味全龍則回贈台灣隊員的簽名板給台北市政府。

台北市政府補充道，北市府致贈本屆中華隊共38位成員2年期的雙北捷運（含輕軌）免費搭乘優惠，也考慮到味全龍隊的張政禹、李凱威今年剛成為新手奶爸，所以送「親子館終身VIP會員卡」給38位中華隊成員，憑卡就可帶球員的孩子（0~6歲都適用），在全台北總共13間親子館都能免預約快速通關入場；還沒成家或育兒的球員也先預先發送親子館終身VIP卡，祝福並希望大家趕快生寶寶，親子一起來親子館。

▲▼ 蔣萬安出席12強味全龍選手見面會-蔣萬安,張建銘。（圖／記者黃克翔攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
吉力吉撈遊行突大吼「給林昱珉檳榔」！本人愣2秒緊急回應
古林睿煬加盟日本火腿身價飆升3.2倍！3年合約總值破5千萬
「富邦IU」參加英雄遊行哭了
李奧納多爆秘婚！　情定「26歲辣模女友」
直擊「英雄見面會」現場！頭香一早8點到　球迷請半天假從苗栗奔

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳傑憲領軍！悠遊卡11／29起開賣「奪冠紀念卡」　5天限時不限量

味全龍英雄重返大巨蛋　「資深龍迷」蔣萬安送400萬獎金、親子館VIP卡

LIVE／重返大巨蛋！味全龍英雄來了　與球迷面對面分享冠軍之路

圖／總統府也有台式應援！　賴清德、陳傑憲大跳「台灣尚勇」

賴清德送台灣英雄「未來做總統」包屁衣　大力催婚、催生！

被問波波醫生爭議　考試院副院長被提名人：勿因個案全盤否定

蕭美琴見台灣英雄自爆　「想把自己塞進辜仲諒行李箱衝去日本」

賴清德細數12強國手好表現「漏一隊」　自曝一直相信林家正打擊好

陳傑憲哽咽坦言沒想過會冠軍「創造不可能」　曾豪駒台下忍不住落淚

賴清德點名陳傑憲喊：在總統府見你們真難　要統一獅餅總好好表現

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

重溫台灣棒球偉大的夜晚！4：0完封日本12強賽奪冠

比莉只獲准唱兩首：因為比他紅XD　周湯豪自豪「我們是地球最酷母子」

台灣棒球英雄光榮返台　4架F-16V升空伴飛

#辜仲諒 掏手帕拭淚 向兄弟國手鞠躬：謝謝你們為國家努力

陳傑憲手抓MVP狂喊「我老婆咧?」台灣好男人超深情

台灣棒球英雄光榮歸國！　桃園機場「水門禮」迎接

【重溫精彩好球】 #林家正 全壘打震撼全場！

台灣棒球英雄回來了！桃機水門禮迎接

#郭俊麟 賽後嗑燒肉開直播破萬人看 #陳冠宇 吃幾碗飯成焦點

陳傑憲領軍！悠遊卡11／29起開賣「奪冠紀念卡」　5天限時不限量

味全龍英雄重返大巨蛋　「資深龍迷」蔣萬安送400萬獎金、親子館VIP卡

LIVE／重返大巨蛋！味全龍英雄來了　與球迷面對面分享冠軍之路

圖／總統府也有台式應援！　賴清德、陳傑憲大跳「台灣尚勇」

賴清德送台灣英雄「未來做總統」包屁衣　大力催婚、催生！

被問波波醫生爭議　考試院副院長被提名人：勿因個案全盤否定

蕭美琴見台灣英雄自爆　「想把自己塞進辜仲諒行李箱衝去日本」

賴清德細數12強國手好表現「漏一隊」　自曝一直相信林家正打擊好

陳傑憲哽咽坦言沒想過會冠軍「創造不可能」　曾豪駒台下忍不住落淚

賴清德點名陳傑憲喊：在總統府見你們真難　要統一獅餅總好好表現

陳傑憲領軍！悠遊卡11／29起開賣「奪冠紀念卡」　5天限時不限量

台南早餐店紅茶網友驚見蠟筆及夾子事件　衛生局：稽查屬實限期改善

睪丸癌不會痛！15～35歲男小心　自摸「5種蛋蛋觸感」是異常

孫生「想幫媽組女團出歌」！　PO文求解：有推薦的人選嗎？

長榮交響樂團禮聘世界級指揮家梵志登　擔任駐團藝術家

南投山谷迴響音樂節將登場　爽文武術班feat.俄羅斯辣妹DJ代言

長榮海運攜手PSA投資新加坡貨櫃碼頭　今年底開始營運

女星出道21年...竟「狠推多部八點檔戲劇邀約」　拒演原因曝光

吉力吉撈遊行突大吼「給林昱珉檳榔」！林昱珉愣2秒緊急回應

味全龍英雄重返大巨蛋　「資深龍迷」蔣萬安送400萬獎金、親子館VIP卡

陸3歲乒乓球神童太狂！　和大人流暢對打27球＋殺球

政治熱門新聞

快訊／前綠委彭添富清晨驚傳辭世　享壽73歲

12強每人700萬元獎金　賴清德：想結婚、生小孩的不用猶豫了

蔣萬安贈味全龍5球員各70萬、教練30萬

影／F-16V升空迎接台灣英雄　施放熱焰彈致敬畫面看這裡！

台灣隊返國災難　蔡其昌喊「舞台是選手的」：相信今遊行會做好控管

賴清德細數12強國手好表現「漏一隊」　自曝一直相信林家正打擊好

台灣英雄前進總統府！賴清德穿Taiwan衣接見　陳傑憲燦笑敬禮

球迷看這邊！台灣英雄見面會來了　林昱珉等12人今晚現身新北耶誕城

LIVE／台灣英雄大遊行＆陳傑憲總統府發表談話　全程直播看這裡！

陳傑憲哽咽坦言沒想過會冠軍「創造不可能」　曾豪駒台下忍不住落淚

賴清德點名陳傑憲喊：在總統府見你們真難　要統一獅餅總好好表現

奪金牌後第一件事「找老婆」　陳傑憲曝理由

LIVE／重返大巨蛋！味全龍英雄來了

台灣隊12強奪冠　綠委提案增設「台灣棒球日」紀念

更多熱門

相關新聞

吉力吉撈突大吼：給林昱珉檳榔　本人急回應

吉力吉撈突大吼：給林昱珉檳榔　本人急回應

中華隊在12強賽事奪下冠軍，讓球迷們舉國歡騰，26日的大遊行吸引了無數民眾到場。值得一提的是，當時吉力吉撈．鞏冠與林昱珉同車，在車上開玩笑喊「給林昱珉檳榔」，讓林昱珉傻眼直呼「不要鬧啦」，可見2人的交情有多好。

台灣英雄見面會　12球員現身新北耶誕城

台灣英雄見面會　12球員現身新北耶誕城

「骨灰罈5折」慶中華隊奪冠！業者：已賣出600顆

「骨灰罈5折」慶中華隊奪冠！業者：已賣出600顆

圖／總統府也有台式應援！　賴清德、陳傑憲大跳「台灣尚勇」

圖／總統府也有台式應援！　賴清德、陳傑憲大跳「台灣尚勇」

賴清德送台灣英雄「未來做總統」包屁衣　大力催婚、催生！

賴清德送台灣英雄「未來做總統」包屁衣　大力催婚、催生！

關鍵字：

北市台北市台北市政府蔣萬安味全龍中華隊12強

讀者迴響

熱門新聞

台灣封王！牛肉湯老闆酸「不知在高興什麼」：贏得了WBC日本隊再說

中華隊接機災難　陳傑憲護妻兒動怒

即／中華隊淪配角！采盟搶C位「董座鞠躬道歉」畫面曝光

PEETA葛格前妻出事

亂問林昱珉炎上　記者道歉了：萬分抱歉

林昱珉機場被問「日本有賣檳榔嗎」　網狂罵記者

陳傑憲辣妻「大尺度上空照」被翻出！絕美畫面掀暴動

傳賴清德想「500紙鈔」改印台灣隊　中央銀行回應了

日本遭遇最大冷門　MLB官網提2大質疑

差一拍就成功！陳晨威盜本壘震撼日本轉播

已婚男演員騙砲！激戰單身女9次

苦苓點名1人打造「台灣鐵牛棚」：卻從未出現在鏡頭前

陳傑憲大哥、父母相繼離世　2兄姊暖挺

快訊／蹭中華隊C位合照　「采盟免稅店」遭灌爆關臉書

免稅店搶蹭C位合照中華隊　遭灌爆改名「黃巾之亂」

更多

最夯影音

更多

林昱珉刺青、嚼檳榔被稱「8+9」！林母現身駁斥：他認真、外語又好

重溫台灣棒球偉大的夜晚！4：0完封日本12強賽奪冠

比莉只獲准唱兩首：因為比他紅XD　周湯豪自豪「我們是地球最酷母子」

台灣棒球英雄光榮返台　4架F-16V升空伴飛

#辜仲諒 掏手帕拭淚 向兄弟國手鞠躬：謝謝你們為國家努力

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面