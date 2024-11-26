味全龍英雄重返大巨蛋　「資深龍迷」蔣萬安送400萬獎金、親子館VIP卡

記者袁茵／台北報導

中華隊在世界12強賽金牌戰以4比0擊敗日本隊，台北市長蔣萬安25日宣布，26日晚上7時在大巨蛋舉辦味全龍見面會，出席名單包括吉力吉撈．鞏冠、李凱威 、張政禹、陳冠偉、林凱威、張建銘、李東霖、許周博；而身為「資深龍迷」的蔣萬安也於活動中贈送共400萬元獎金，還有2年免費搭雙北捷運、親子館終身VIP會員卡。

台北市政府與味全龍於26日晚上7時在台北大巨蛋下沉式廣場舉辦「台北城市冠軍英雄見面會」，由啦啦隊「小龍女」璦昀、小映、霖霖、林襄、賴可、琪琪進行開場，台下球迷們也相當熱情，不斷大喊「Team taiwan」；隨後換台灣英雄們吉力吉撈．鞏冠、李凱威 、張政禹、陳冠偉、林凱威、張建銘、李東霖、許周博等人進場。

▲「小龍女」開場。（圖／記者黃克翔攝，以下皆同）

「資深龍迷」蔣萬安致詞時表示，謝謝中華隊所有台灣英雄、教練，辛苦的訓練員、防護員，特別謝謝辛苦的「火哥」張建銘帶領中華隊一路拼戰到東京巨蛋，也要謝謝這次冠軍戰的終結者林凱威、低調王者李凱威、全力以赴的張政禹、台灣大炮吉力吉撈．鞏冠，以及跨世代拿下銀牌與金牌的陳冠偉等，還有默默付出的訓練員許周博、防護員李東霖。

蔣萬安提及，再次感謝中華隊所有台灣英雄，以及謝謝台北主場的味全龍隊所有球員、教練、訓練員、防護員，當然也謝謝熱情的球迷朋友，因為有你們支持中華隊，才能讓他們最後拿到冠軍，「再次感謝大家，我們永遠支持你們，謝謝！」

而蔣萬安也於活動中再次重申，將送給5位（林凱威、陳冠偉、吉力吉撈．鞏冠、張政禹、李凱威）參與本次中華隊的味全龍隊員每人70萬元獎金，隨隊的教練張建銘30萬元獎金，防護員李東霖、訓練員許周博各10萬元獎金，全部加起來共400萬元獎金。

另外，蔣萬安也額外贈送「2年免費搭乘雙北捷運」獎項，還有台北親子館終身VIP會員卡，味全龍則回贈台灣隊員的簽名板給台北市政府。

台北市政府補充道，北市府致贈本屆中華隊共38位成員2年期的雙北捷運（含輕軌）免費搭乘優惠，也考慮到味全龍隊的張政禹、李凱威今年剛成為新手奶爸，所以送「親子館終身VIP會員卡」給38位中華隊成員，憑卡就可帶球員的孩子（0~6歲都適用），在全台北總共13間親子館都能免預約快速通關入場；還沒成家或育兒的球員也先預先發送親子館終身VIP卡，祝福並希望大家趕快生寶寶，親子一起來親子館。