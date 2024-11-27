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雙城論壇12／17登場　北市府：很有信心今年能順利舉辦

▲▼ 雙城論壇,蔣萬安,龔正。（圖／記者趙禕攝）

▲2023年在上海舉辦的雙城論壇，圖為蔣萬安、上海市長龔正。（資料圖／記者趙禕攝）

記者袁茵／台北報導

自2010年舉辦至今的「台北上海雙城論壇」，今年輪到台北市政府主辦，但受到總統賴清德上台後造成兩岸氛圍不佳，遲遲沒有下文；但《東森新媒體ETtoday》掌握，北市府日前已將名單交給陸委會，並安排上海訪團於12月16日至18日來訪，主論壇預計在12月17日登場。對此，台北市政府發言人殷瑋27日表示，很有信心今年能順利舉辦。

針對雙城論壇最新進度，市府發言人殷瑋表示，雙城論壇相關事宜，都還在溝通規劃當中，若確定會對外說明；北市府很有信心今年能順利舉辦，在大環境越困難的時候，越應該對話交流。

《東森新媒體ETtoday》掌握，台北市政府目前預定上海市訪問團於12月16日至18日來台，雙城論壇主論壇則在12月17日舉行；有消息人士指出，由於520後大陸實施軍演、軍機軍艦不斷擾台等，使我政府對來台參加論壇的上海官員名單「有意見」。

另一位知情人士也證實，由於兩岸關係緊張，使我方對該活動的審查有新的評估，不過中央目前已經重新收到北市府的申請，北市府也陸續提交上海市訪問團的人員名單。

日前傳出，上海方面可能派副市長層級來台參加論壇，與北市府的期望出現落差。而綜合前述兩消息來源的說法，就目前看來，雖未做最後敲定，但也無法排除上海市長龔正親自來台出席的可能性。

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