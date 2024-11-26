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陳傑憲領軍！悠遊卡11／29起開賣「奪冠紀念卡」　5天限時不限量

▲▼悠遊卡公司於11月29日販售「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽奪冠紀念悠遊卡」。（圖／悠遊卡公司提供）

▲悠遊卡公司於11月29日上午11時起，販售「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽奪冠紀念悠遊卡」。（圖／悠遊卡公司提供）

記者袁茵／台北報導

中華隊在世界12強賽金牌戰以4比0擊敗日本隊，台北市長蔣萬安26日晚上7時在大巨蛋舉辦味全龍見面會，並且送上400萬元獎金、2年免費搭雙北捷運，以及親子館終身VIP會員卡。此外，蔣萬安也拿出放大版的「奪冠紀念悠遊卡」，悠遊卡公司表示，將於11月29日上午11時起「限時不限量」預購，每張售價120元，售卡所得將捐贈推動台灣原鄉棒球運動。

台北市政府與味全龍於26日晚上7時在台北大巨蛋下沉式廣場舉辦「台北城市冠軍英雄見面會」，由啦啦隊「小龍女」璦昀、小映、霖霖、林襄、賴可、琪琪進行開場，台下球迷們也相當熱情，不斷大喊「Team taiwan」；隨後換台灣英雄們吉力吉撈．鞏冠、李凱威 、張政禹、陳冠偉、林凱威、張建銘、李東霖、許周博等人進場。

「資深龍迷」蔣萬安在活動中再次重申，將送給5位（林凱威、陳冠偉、吉力吉撈．鞏冠、張政禹、李凱威）參與本次中華隊的味全龍隊員每人70萬元獎金，隨隊的教練張建銘30萬元獎金，防護員李東霖、訓練員許周博各10萬元獎金，全部加起來共400萬元獎金。

▲▼ 蔣萬安出席12強味全龍選手見面會-蔣萬安,林凱威。（圖／記者黃克翔攝）

▲蔣萬安出席12強味全龍選手見面會，圖為蔣萬安、林凱威。（圖／記者黃克翔攝，下同）

另外，蔣萬安也額外贈送「2年免費搭乘雙北捷運」獎項，還有台北親子館終身VIP會員卡，味全龍則回贈台灣隊員的簽名板給台北市政府。不過，過程中蔣萬安也秀出一張「第三屆世界棒球12強的紀念奪冠紀念板」，但仔細一看，會發現右上角寫著「悠遊卡」。

悠遊卡公司晚間表示，中華隊勇奪2024年世界12強棒球賽冠軍，創下棒球史新紀錄，在球迷們引頸期盼下，獨家發行「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽奪冠紀念悠遊卡」，自11月29日上午11時起，於全家行動購、博客來品牌旗艦館以及PChome24h購物同步開放預購，限時不限量。

悠遊卡公司說明，此次獨家發行的「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽奪冠紀念悠遊卡」，由台灣隊長陳傑憲領軍、在冠軍戰扛下第四棒的林安可、以及王牌投手林昱珉等各個強棒球員，皆收錄在此張紀念悠遊卡中；且為支持台灣棒球運動，本次售卡所得全數捐贈推動台灣原鄉棒球運動，希望提供原鄉孩童良好的打球環境，培養更多優秀的球員。

「2024年第3屆世界12強棒球錦標賽奪冠紀念悠遊卡」自11月29日上午11時起至12月3日晚上23時59分止共5天，於全家行動購、博客來品牌旗艦館，以及PChome24h購物同步開放，限時不限量預購，每張售價120元。

▲▼ 安出席12強味全龍選手見面會-合照。（圖／記者黃克翔攝）

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