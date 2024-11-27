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獨／雙城論壇12／17登場　龔正來訪與否留懸念

▲▼ 雙城論壇,蔣萬安,龔正。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

▲圖為去年台北市長蔣萬安（左）赴上海參加雙城論壇，與上海市長龔正自拍。（圖／翻攝自蔣萬安臉書）

記者陳冠宇／台北報導

兩岸關係自520以來跌入低谷，「2024台北上海城市論壇」（雙城論壇）因而延宕至今。據《東森新媒體ETtoday》掌握，台北市政府安排上海市訪問團於12月16日至18日來訪，主論壇於12月17日登場，目前相關的會議籌備工作已經重啟。儘管上海官員來訪的最高層級未做最後確定，但仍不排除上海市長龔正親自出席的可能性。

今年6月間，時任上海市台辦主任鍾曉敏來台北訪問，就雙城論壇與北市府進行溝通。據了解，當時台北方面對於論壇的舉辦內容與形式已有雛型，未料後來不斷推遲，所有工作計畫只得暫停；直至近日，相關活動的準備已經再度重啟。

據悉，台北市政府目前預定上海市訪問團於12月16日至18日來台，雙城論壇主論壇則在12月17日舉行。來自兩個不同的消息來源向《東森新媒體ETtoday》證實此訊息。

此前傳出，上海方面可能派副市長層級來台參加論壇，與北市府的期望出現落差。而綜合前述兩消息來源的說法，就目前看來，雖未做最後敲定，但也無法排除龔正親自來台出席的可能性。

由於存在各種變數，北市府除了準備好實體舉辦，也有視訊進行的備案，若龔正最後沒來，台北市長蔣萬安也可與龔正跨海視訊連線。

另對於雙城論壇延宕的原因，除了上海官員來台層級喬不攏，也與兩岸情勢有關。消息人士指出，由於520後大陸實施軍演、軍機軍艦不斷擾台等，使我政府對來台參加論壇的上海官員名單「有意見」。

另一位知情人士也證實，由於兩岸關係緊張，使我方對該活動的審查有新的評估，不過中央目前已經重新收到北市府的申請，北市府也陸續提交上海市訪問團的人員名單。

蔣萬安本（11）月25日赴議會總質詢時表示，雙城論壇基於台北與上海之間交流互惠的基礎，加上從「雙城好、兩岸好」角度出發，今年更一定要辦，依照市府工作期程，他有信心今年雙城論壇會舉辦。
 

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