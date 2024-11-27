采盟亂入「把中華隊當宣傳工具」　陳世凱出手：要追究責任裁罰

▲交通部長陳世凱。（圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

中華隊奪下世界棒球冠軍，25日晚間返國在機場管制區內與副總統蕭美琴合照時，遇上采盟董事長古素琴帶隊亂入，搶下C位合照，引發眾怒。交通部長陳世凱今(27日)在立法院備詢時表示，采盟在管制區內未經同意拍照和拉布條宣傳，一定要追究責任並裁罰，這樣不良行為勢必要開罰。

立法院交通委員會今審查交通部預算，立委林沛祥質詢時表示，采盟將中華隊當宣傳工具，讓國人不舒服，公器私用、公私不分，應該明確處理。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳世凱表示，這件事發生不應該，國家運動員不應該被特定廠商和商業廠商拿來當宣傳道具和工具，中華隊不應該被采盟當宣傳工具，他已經要求桃機立刻檢討，采盟照相是在桃園機場管制區內，未經同意拍照和拉布條宣傳，桃機已對采盟檢討，要求不可再犯，未來不能再發生類似事情。

陳世凱強調，昨天看到管制區內相當混亂，管制區外昨天配合體育署規劃沒有問題，機場管制區內未來如何防範，已進行檢討，對采盟未來是否裁罰，也要求桃機檢討，該裁罰就要裁罰，未經許可做這件事要處罰。

依據桃機與廠商合約規定，采盟在管制區內違反相關規定，桃機公司昨天已發文書面告誡，後續將研擬開罰。

▲桃機工作證管理規定。（圖／來源立委林俊憲、記者李姿慧翻攝）

立委林俊憲表示，根據桃機通行工作證管理規定，若從事與職務不符活動，造成不良影響，可暫停其工作證使用1個月到3個月。

陳世凱則表示，一定要追究責任並裁罰，采盟應該在店門口歡迎即可，這樣不良行為勢必要裁罰。